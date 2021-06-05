В Ровно сын бизнесмена на внедорожнике протаранил такси и сбил пешехода: водитель заявил, что "ничего не помнит"

Водитель уже объявили подозрение и собираются вскоре избрать ему меру пресечения.

Ехал — на зеленый, а как бежал — не помнит. Такие показания дал полиции водитель внедорожника, из-за которого накануне в Ровно произошла большая авария на перекрестке.

Об этом 4 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Зато совсем другое зафиксировали камеры наблюдения. На видео хорошо видно, как только колонна машин начинает двигаться на перекресток на красный свет, вылетает внедорожник. Он таранит такси, а потом еще и сбивает пешехода. Водитель бросает машину и убегает прочь. В больницу госпитализировали 4 пострадавших. Пассажира такси и девушку с внедорожника, которую водитель покинул на месте, доставили в реанимацию, а таксиста и пешехода в травматологию. Водителя оперативники разыскивали более суток. В полицию он появился только сегодня, вместе с адвокатом.

Как выяснили корреспонденты ТСН, внедорожник принадлежит 55-летнему жителю Ровно, бизнесмену. Однако, на момент аварии за рулем был его 30-летний сын. Водителю уже объявили подозрение и собираются вскоре избрать ему меру пресечения.

"Кроме того также разыскали пассажира внедорожника, который тоже скрылся с места ДТП, он сейчас находится в Гощанской больнице. Следователям он не объясняет, не дает никаких показаний", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Ровенской области Мария Юстицка.

Напомним, из-за ДТП в Ровно на пострадавших ждет длительное лечение, водителя разыскивают оперативники.

Новости Украины: водитель, который скрылся с места ДТП в Ровно, дал показания в полиции

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