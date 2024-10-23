В Ровно украли авто и убегали от полиции: то, кто был за рулем, удивило всех (фото, видео)

Молодой человек говорит, что уже накатался на автомобилях.

14-летнего водителя копы сначала догоняли авто несколькими экипажами, а когда водитель протаранил дорожный знак, то бросился бежать пешком. Оказалось, что школьник устроил гонку с патрульными на внедорожнике, который несколькими часами раньше похитил в селе неподалеку. А там от парня уже даже взялись прятать свои автомобили, потому что он угнал уже три.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Что известно о краже авто и бегстве от полиции

Во время патрулирования в Киеве заметили странные маневры внедорожника.

"Наехал на бордюрный камень и когда водитель увидел полицейское авто, он начал убегать", — говорит спикер патрульной полиции Ровенщины Оксана Юрченко-Погореляк.

Догоняли его взялись 3 экипажа, однако он игнорировал полицию и протаранил дорожный знак. Дальше убежать не удалось – копы догнали пешком. И каково же было удивление, когда беглецом оказался 14-летний школьник. К тому же уже знаком следователям.

"Уже сталкивались, по которому было уже не одно уголовное производство, предварительный угон совершил менее 2 недель до того", — говорит руководитель отделения Ровенской районной полиции Роман Солохненко.

Роман Солохненко.

А первый автомобиль парень похитил еще в 13 лет. Ирина – мать 14-летнего Дмитрия. Ошеломленная, что сын снова украл автомобиль и еще убегал от копов. Говорит, перед тем шмыгнул из дома незаметно.

"Среди ночи, все как легли спать, не знаю, что ему хватило Уже вскоре был в соседнем селе", — говорит женщина.

Ирина – мать парня

Что говорит владелец автомобиля

Именно внедорожник господина Вадима убегал по улицам Ровно от полиции, пока сам владелец спал дома. Завел похититель, говорит, подобрав ключи от автомобиля соседа, к которому залез сначала.

"Он перепрыгнул через забор и забрал ключи из машины. Если бы ключи были не на замке, то может он и на соседней поехал", — говорит Вадим.

Вадим

"Это нужно было ему залезть в машины, открыть капот, подсоединить провода, спустить машину в долину, чтобы никто не слышал и завести. Это настолько опрос надо иметь в таких годах, если честно", — говорит Вадим.

Парень уже не впервые угоняет авто: что он рассказал

Чтобы этот талант во благо, говорит Вадим. Ибо год назад, за первый похищенный автомобиль, подростка еще предупредили. Но снова теперь открыли производство, когда 2 недели назад другой владелец сообщил об исчезновении своего автомобиля. Тогда Дмитрий объяснял, просто хотел проехаться. А управлять когда-то научил дед с дядей. Нынешний случай по телефону при маме объясняет так.

"Просто взял в Шубкове и поехал на Ровно. Покататься. Я бы ее все равно назад поставил бы и ничего бы не было", — говорит парень.

Но теперь парню может даже угрожать от 5 до 8 лет за решеткой, говорят в полиции. На это парень говорит, что уже накатился.

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