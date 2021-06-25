В Ровно в колледже во время награждения студентов упало окно: пострадала девочка (видео)

В колледже уверяют, что студенты "делают из мухи слона".

В Ровенском колледже экономики и бизнеса 25 июня во время награждения студентов упало окно.

Об этом в Facebook сообщили в сообществе "Типовое Ровно".

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По словам очевидцев, оконная рама впала в актовом зале во время награждения студентов. По словам очевидцев пострадало две девушки.

"Мы студенты сдаем очень большие средства на ремонты. Эти средства называются "благотворительными" взносами, которые мы сдаем почти принудительно", — сообщили в соцсети.

В комментарии ТСН.ua директор Ровенского колледжа экономики и бизнеса Василий Романчук факт инцидента подтвердил.

"Если взять муху и слона, то муха есть, но слона нету. Открыли окно из-за жары, сейчас сквозняки, поэтому часть окна обвалилась на подоконник. Там никто не сидел и никого не было. Однако стекло, которое разлетелось поцарапало девочке ногу. Мы вызвали ее отца, у него к нам нет претензий. Относительно благотворительных взносов, то они у нас есть и составляют лишь 300 гривен в год ", — рассказал нам Василий Романчук.

Напомним, студенты колледжа культуры издевались над сверстниками под Запорожьем.

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