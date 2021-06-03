В Ровно внедорожник выскочил на перекресток и протаранил такси: 4 человека травмированы, водитель убежал

В тяжелом состоянии 25-летняя девушка, она в реанимации

В Ровно внедорожник врезался в легковушку и четыре человека получили травмы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

ДТП произошло накануне вечером. Удар был настолько мощным, что с такси людей пришлось освобождать спасателям.

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Камеры зафиксировали момент аварии. На нем видно, как колонна машин начинает двигаться и в этот момент уже на красный свет на перекресток на скорости просто вылетает внедорожник. Мгновенно таранит такси. Да так, что авто отбрасывает на несколько метров. Это не останавливает уже полностью неуправляемый внедорожник и его дальше несет на пешехода.

В результате аварии- четверо пострадавших. Двое из них с такси, в который врезался внедорожник. Всех пострадавших доставили в Ровенскую больницу. В тяжелом состоянии 25-летняя девушка, которая была пассажиркой, она в реанимации. Имеет перелом основания черепа, и кровоизлияние. С переломом бедра и многочисленными ушибами здесь и водитель такси. Еще два человека в состоянии средней тяжести. Один из них пешеход, у которого влетел внедорожник. У него травма головы и травма голени. Кто еще один пострадавший, или пешеход или пассажир одной из машин - копы еще уточняют.

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Установление всех обстоятельств осложняет то, что пока участники аварии не дают показания, они в шоковом состоянии. В отношении водителя внедорожника, который, говорят в полиции, и спровоцировал аварию — его не задержали, потому что с места происшествия он скрылся пешком. На дороге осталось его авто. Сейчас водителя разыскивают. По некоторым данным, во внедорожнике были и еще пассажиры. Эту информацию следователи сейчас проверяют.

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