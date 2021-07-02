В Ровно женщина провалилась в канализацию и просидела там всю ночь

В Ровно женщина провалилась в канализацию и просидела там всю ночь

Быстрой освобожденную пленницу отправили в больницу.

В Ровно женщина села на бетонную глыбу и упала в канализационный люк. Внизу среди хлама женщина просидела всю ночь.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сама выбраться потерпевшая не смогла, ведь глубиной канализационный колодец два метра. Только утром прохожие услышали крики и вызвали спасателей.

Один изних спустился к потерпевшей в канализацию, поднял женщину, а спасатели подхватили ее сверху. Быстрой освобожденную пленницу отправили в больницу. Ее состояние медики пока не комментируют.

Напомним, что в прошлом месяце в городе Днепр на одной из улиц к открытый канализационный колодц упал 6-летний мальчик. Освобождали из ловушки малыша чрезвычайники.

Новости Украины: в Ровно женщина упала в канализационный люк и просидела там всю ночь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку