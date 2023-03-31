В Румынии вместо сладостей "Рошен" в фуре обнаружили сотни тысяч пачек сигарет из Украины

К вечеру субботы, 25 марта, румынские таможенники ошеломляют новостью. Они обнародуют фото и видео, где специалисты считают сотни тысяч сигаретных пачек без акцизных марок, среди них — коробки с брендом кондитерской корпорации "Рошен".

"Сигареты были с беспошлинной маркировкой, то есть без румынской налоговой маркировки. Они были среди паллетированных конфет, которые и были внесены в таможенные декларации", — говорит руководитель регионального отдела румынской таможни (г. Брашов) Вергиника Драгой.

Редакция ТСН получила копии этих деклараций. Отправитель – кондитерская корпорация "Рошен", главный офис в Киеве. Город назначения – Бухарест, Румыния. Содержимое грузовика – шоколадки, вафли, конфеты. По данным ТСН, ни украинская, ни румынская таможни тщательно не проверяли фуру, ведь она не вызывала никаких подозрений.

"Хороший товар прикрытия – это именно бренд "Рошен", потому что это общеизвестная компания, которая занимается экспортом. И предположить мнение, что в этом грузе будут сигареты, – было достаточно некстати", – говорит президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Все пошло не так уже в глубине Румынии. Машину случайно остановила полиция, и тогда водитель начал путаться в показаниях.

"Пунктом назначения была внутренняя таможня в Бухаресте. Когда водителя спросили, куда он направляется, он сказал нам, что следует в Орадю, а затем подозрение полицейских еще больше усилил маршрут, которым ехал водитель, ведь он отклонился от пути в столицу", — говорит. руководитель регионального отдела румынской таможни (г. Брашов) Вергиника Драгой.

Грузовик доставили на тщательную проверку в Брашов. Там и выяснилось, что кроме сладостей, в нем было около 4 миллионов безакцизных сигарет. В декларации как брокер-декларант — то есть лицо, оформляющее декларации — указано Ефименко. Общаемся с ней по телефону:

"На данный момент я вам ничего не могу прокомментировать, потому что они не уполномочили меня на это. Но я вам могу только одно сказать, что все фуры грузятся под видеонаблюдением".

"Под видеонаблюдением компании "Рошен" – да? А что дальше с ней происходит?"

"Я не буду давать комментарии, потому что я не уполномочена".

Эти документы еще раз подтверждают – отправитель точно знал содержимое фуры. Акт загрузки именно того автомобиля ВХ5519СМ, который впоследствии задержат в Румынии, и приложение к соглашению между киевским и румынским "Рошенами": в приложении перечислены все сладкие официальные позиции — на 53 тысячи евро, а в акте загрузки черным по белому написано: "Посторонних вложений нет, недоложений нет, ассортимент соответствует маркировке".

"Такое количество сигарет — целый автомобиль — он не мог быть просто. Водитель куда-то заехал, догрузил, потом заехал в страну, выгрузил где-то и без ведома обслуживаемой им компании. Он мог не знать, что ему загружают на складе, это он мог не знать. Но он вряд ли сам принял на себя ответственность догрузить сигаретами где угодно", — говорит президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Кстати, интересная деталь: официальный документ, который "Рошен" подал на таможню, составлен... на языке государства-агрессора. Но это уже, как говорят, другая история.

Водителя злосчастной фуры арестовывают на 30 дней. Теперь он без мобильной связи. ТСН связывается с его супругой:

"То есть по документам он возит туда конфеты?"

"Угу!"

"И торты?"

"Угу! Ну, что-то такое. А я знаю, что там загружают?!"

"Ну, давайте, освобождайте мужа, потому что он же явно не виноват!"

"Конечно, я так понимаю, что он не знал, что такое делается!"

А вот мог ли основатель корпорации "Рошен" Петр Порошенко не знать, что доставляют фуры компании за границу? В течение нескольких дней ТСН пыталась получить комментарии корпорации "Рошен". На сайте указана только горячая линия для покупателей:

"А подскажите, пожалуйста, я понимаю, что ваша горячая линия для потребителей, а не подскажете, как связаться с пресс-службой?"

"Мы можем дать только электронный адрес".

ТСН написала несколько писем по электронному адресу "Рошен", а также отправила запросы на сайте компании. В ответ – тишина.

Государственная таможенная служба Украины ожидает официальных объяснений от коллег из Румынии — что произошло, и проводит расследование действий своих сотрудников.

"Табачная продукция — это вообще такая продукция, которую мы достаточно часто обнаруживаем, потому что действительно известно, что цены в Европе от наших отличаются, поэтому люди пытаются действительно провезти их", — отметила руководитель пресс-службы Государственной таможенной службы Украины Алевтина Топчиева.

"И действительно ли их скрывают среди других продуктов?"

"Да, и среди других продуктов, и в конструктивных полостях транспортных средств".

Почему некоторые граждане идут на такие риски – становится понятно, если подсчитать суммарную прибыль от продажи крупных партий безакцизных сигарет.

"Сосчитайте сами: средняя цена сигарет 6-7 евро. Вы же понимаете, оно все идет как дьюти фри. Минимум 1,5-2 евро на пачке зарабатывает", — объясняет эксперт Ассоциации таможенных брокеров Украины Руслан Повразюк.

То есть примерно на 200 тысяч пачек, как в последнем случае, организаторы схемы могли выручить до полумиллиона евро. Вряд ли такой рейс был исключением.

Источники ТСН сообщают — в момент, когда стало известно об остановке полицейскими фурами в Румынии, три грузовика с продукцией "Рошен", ожидавших в свою очередь пересечения границы с украинской стороны, развернулись и уехали бог знает куда.