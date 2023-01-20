В Румынию за 180 гривен: из Украины открыли новый железнодорожный пункт пропуска со страной ЕС

Главная цель этого проекта — не только сообщение с Румынией, из которой можно ехать дальше на юг Европы, а еще одно железнодорожное сообщение с Ужгородом, что особенно важно для жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

В Закарпатье открыли новый железнодорожный пункт пропуска с Румынией. Современный поезд будет курсировать из Рахова в румынскую деревню Валя Вишелуй. В будущем маршрут продолжат дальше по территории Румынии вплоть и до Ужгорода, говорится в ТСН.

Многие годы закарпатский город Рахов не имел прямого железнодорожного сообщения даже с областным центром, теперь отсюда будет курсировать международный рейс – в Румынию. Правда протяженностью в несколько десятков километров, потому что Румыния прямо за холмом.

“Если этот поезд будет ехать только из Рахова в Валя Вышелуй или даже в Сигит, пассажиру столько не будет… У него должно быть продолжение – мы сейчас понимаем, что для нас главное движение – это Франковск и Черновцы соединить с Ужгородом – это главная цель, а сейчас мы открываем, пока румыны не доделали свою часть участка, мы открываем наше движение к Вале”, — говорит глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Также читайте 18 тысяч многоэтажек разрушены: дома украинцев чаще всего являются целью россиян

За три месяца железнодорожники восстановили 20 километров дороги, отремонтировали 13 мостов, почистили тоннели. Новый поезд Крюковского завода едет плавно и почти бесшумно и добирается до границы, где две страны разделяет только наклоненный штакетник. Уже по румынской территории поезд замедляется, потому что колея несколько иная.

Новый пункт пропуска с Румынией для Украины именно сейчас очень важен, утверждают в министерстве инфраструктуры. “У нас были самолеты, мы как-то ездили, летали и все было нормально. Мы никогда не сталкивались с тем, что нам нужно быстро добраться, в какой-то пункт в соседней стране, чтобы куда-то уехать. Второй вопрос с румынской стороной, что пунктов перехода у нас очень мало”, — говорит заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Наем.

Украинский поезд румынская делегация встретила в парадной форме. "Мы полностью поддерживаем развитие инфраструктуры между нашими странами, а также подтверждаем, что поддерживаем Украину в войне, которую начала Россия", — говорит государственный секретарь министерства транспорта Румынии Иринел Скриоештяну.

В Румынию поездом – новый пункт пропуска появился в Закарпатье

После поезд возвращается в Украину с остановкой в географическом центре Европы. Железнодорожники уже обустроили здесь остановку, если среди туристов это место будет пользоваться популярностью – ее сделают постоянной. Главная цель этого проекта — не только сообщение с Румынией, из которой можно ехать дальше на юг Европы, а еще одно железнодорожное сообщение с Ужгородом, что особенно важно для жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

В Ужгород сейчас маршрут поезда длинный, почти десять часов в пути. Через территорию Румынии будет в разы быстрее, но этот маршрут будет восстановлен, когда румыны отремонтируют свой участок. Пока поезд в Румынию будет ходить дважды в сутки и стоимость билета во втором классе всего за 180 гривен.

Читайте также:

Бои глаза в глаза: на Харьковщине военные оттесняют врага в сторону границы

Лавра привыкает к молитве на украинском: уже второй раз глава ПЦУ Эпифаний совершил литургию в Успенском соборе

Жизнь местных в Бахмуте удивляет спокойствием, пока в их домах идут бои, а на улицах взрывают автомобили