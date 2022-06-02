В рядах Нацгвардии появилась первая женщина-сапер: как она помогает разминировать Киевщину

Первая женщина-сапер появилась среди украинских военных: к одному из инженерных подразделений Национальной гвардии присоединилась 30-летняя Марина.

Женщина только что освоила профессию сапера. Она уже выполняет боевые задания по подрыву опасных боеприпасов, которые пиротехники до сих пор тысячами находят на территории Киевской области.

Почему военная с 13-летним опытом решила взяться за эту опасную работу – в сюжете ТСН.

Марина – "Майор" на курсах, а в команде саперов – подчиненная. Нацгвардейка получила такой позывной в учебном центре Косово. Там она училась специальности сапера. Сейчас ребята помогают надеть ей защитное снаряжение. Здесь, в полях Киевщины, женщина-саперка набирается опыта.

В несколькометровом воронке Марина выкладывает артиллерийские снаряды тяжелого калибра плотно друг к другу в несколько рядов, чтобы со временем взорвать опасные боеприпасы. Ребята удивляются, ведь она уже неделю в полях, а ногти до сих пор чистоплотны.

"Маникюр — это тема номер один потому, что женщина с таким цветом и с такой длиной ногтей.. Мол, ты что-то будешь делать? Они очень помогают. Всегда рядом со мной подсказываю, не оставляют меня одну. Я новичок еще в этом деле ", – рассказывает саперка.

Меньшие по размеру боеприпасы укладывают хвостом к хвосту сверху и снизу под 120 мм снарядами. От правильности выполнения этой задачи зависит, безопасен ли подрыв. После подготовки к разминированию группа инженерного подразделения отходит почти на полкилометра, чтобы не попасть под горячие железные обломки. Уже в окопе нажать кнопку прибора, который приведет в действие прикопанные снаряды, доверяют Марине.

В один раз взрывается более двух десятков снарядов родного калибра. С высоты птичьего полета видно, какие воронки образовали боеприпасы.

Для опытного бойца на позывной "Маца" звуки взрывов тяжелого калибра знакомы с 2015 года. В отличие от "Мацы" 20-летний Денис опыта на Востоке не имел, но через полтора месяца в окрестностях Киевщины звуки разных калибров хорошо различает тоже.

Через обучение, которое проходит неподалеку, мы не указываем направление, где саперы сейчас уничтожают боеприпасы. Сотни килограммов взрывоопасных снарядов инженерные подразделения Нацгвардии свозят сюда. Весь этот арсенал был собран после боев Киевской области.

Марина применит знания, полученные на курсах. Бойцы радуются, что их подразделение пополнилось новыми кадрами.

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