В садах могут появиться камеры: помогут ли уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми

Петиция набрала 25 тыс. голосов.

На сайте президента украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Чуть больше чем за месяц она набрала необходимые 25 тысяч подписей и теперь будет рассмотрена президентом. Автор петиции говорит: все для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми как со стороны воспитателей, так и со стороны сверстников.

Подробнее об инициативе — в сюжете Сніданку з 1+1.

Елена — мать трехлетнего Кирилла, которого ежедневно водит в детский сад. Рассказывает: в последнее время пребывания в дошкольном учреждении стало невыносимым. Один из воспитанников капризничает и цепляется к детям. Его родители на обращение воспитателей не реагируют. По их слова, это все клевета. Поэтому, чтобы доказать, что проблема есть, другие родители собирают подписи на установку камер видеонаблюдения: "Надо ставить камеры, чтобы наблюдат за процессом воспитания".

Вскоре камеры могут установить во всех садах. Недавно соответствующая петиция набрала необходимое количество подписей и будет рассмотрена президентом. Ее автор - блогер Алина Ханумак говорит: все для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми: "Воспитатели, даже агрессивные воспитатели, у которых нет настроения, они просто будут всегда помнить. Всегда у них будет в голове, мол, ни ребенка за руку потянуть, не имею права кричать, потому что есть камеры".

О таких проблемах Алина узнала случайно, когда начала интересоваться дошкольными учреждениями для своего маленького сына. Попросив совета у своих фолловеров, куда же лучше отдавать ребенка, то получила десятки сообщений с оговорками.

Камеры наблюдения в детских садах – все для того, чтобы дети были в безопасности

Юрист общественной организации "Родители SОS" Роман Бондаренко говорит: камеры действительно могут помочь, потому что проблема жестокого обращения с детьми актуальна постоянно. "Это следствие советской авторитарной педагогики, когда к детям не относящиеся как к полноценным граждан".

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По его словам, камеры будут сдерживать недобросовестных воспитателей и помогут получить доказательства в случае нарушения прав ребенка. "Очень часто нарушают их права. Ставят в угол, например, заставляют спать, заставляют доедать пищу, которую дети не хотят есть силой. То есть все происходит с трудом. Я считаю, что это конечно поможет, потому что будет какой-то сдерживающий фактор", — говорит Роман Бондаренко.



Сейчас камеры видеонаблюдения родители могут установить самостоятельно. Чтобы все получилось, необходимо согласие родителей и желание администрации с финансированием. Правда, из-за бюрократических сложностей таких заведений сейчас немного. В петиции же автор настаивает на обязательном установлении систем видеонаблюдения. Поэтому сейчас появилась вероятность, что ими все же могут оборудовать все учреждения дошкольного образования в Украине.

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