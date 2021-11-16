В садике, где ребенка якобы заматывали скотчем, работает полиция: воспитатели говорят о детских фантазиях.

О том, что над 4-летней Николь в садике издевались, директору рассказала мама девочки еще 12 ноября – на следующий день после инцидента.

В одном из детсадов Полтавской области разразился скандал. Родители уверяют, что за непослушание воспитательницы наказали 4-летнюю девочку: замотали скотчем руки и ноги и залепили рот. Они уже обратились с заявлением в полицию и требуют уволить и наказать виновных. В садике – все отрицают, мол, маленькие дети способны фантазировать – и собираются судиться.

О том, что же действительно произошло – 16 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В учебном заведении уже второй день работает полиция. Девочка, которую воспитатели якобы связывали скотчем – тоже здесь, но в другой группе, с другими воспитателями.

Руководитель учреждения в заявленное ребенком не верит и говорит, что обе воспитательницы – опытные, у одной 40 лет стажа, у другой 12. Никаких нареканий на них до сих пор не было. Они и сегодня работают.

"Без решения суда я не могу этих людей не только уволить, а даже отстранить", — отмечает она.

В садике использовали скотч, чтобы наказать за непослушание 4-летнюю девочку | Новости Украины

О том, что над 4-летней Николь в садике издевались, директору рассказала мама девочки еще 12 ноября – на следующий день после инцидента. Руководительница утверждает — сразу пыталась разглядеть хоть какие-то следы, но их не было.

"Если бы у ребеночка — мы моделируем ситуацию — были бы действительно склеены ручки или ротик, мы понимаем, что это клейкая лента, то после этого остались бы какие-то следы. Даже, если бы взрослому человеку приклеить ко рту скотч и отклеить — это будет травма, а нежная кожа ребенка вообще этого не выдержит", – отмечает она.

Директор уверяет – сразу начала служебную проверку, привлекла психолога, ребенка перевели в другую группу. Однако мать требовала увольнения воспитательниц. А когда этого не произошло – в Интернете появился видеорассказ сестры якобы пострадавшей девочки.

В полицию женщина действительно обратилась только после огласки, вчера, подтверждают и в полиции. Там пока никаких выводов делать не могут.

"Сейчас мы имеем слово ребенка, о котором сообщила его мама, против слова воспитателей, которые это отрицают", — отмечают правоохранители.

В свою очередь, большинство мам, чьи дети ходят в эту группу — отказываются верить в жестокость воспитательниц.

Полиция назначила ряд экспертиз, с привлечением психологов – будут опрашивать всех детей группы, в которую ходила Николь. Если вину воспитательниц докажут – им грозит до 3-х лет заключения. Между тем, оба педагога готовят иск в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство.

Напомним:

В Запорожье суд вынес приговор воспитательнице дошкольного учреждения, которая вышла на прогулку с детьми, а одного малыша забыла в группе. В это время 4-летний ребенок сам захотел выйти на улицу и выпал из окна.

А в Днепре воспитательница одного из детских садов грубостью довела до слез четырехлетнего мальчика. А по словам мамы малыша, к нему также применялось физическое влияние. Аудиозапись инцидента мама ребенка впоследствии выложила в социальные сети. Его сделал сам малыш, который записал на диктофон смарт-часов, что проходит в группе .

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