В садике Ирпеня заболело почти 20 детей: почему родители обвиняют няню

У детей есть тошнота и повышенная температура.

В садике в Ирпене Киевской области заболели около 20 детей. Рвоту и температуру вызывал у них ротовирус.

Что или кто привел к вспышке, рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 15 января.

С катетером в руках пятилетний Фаддей второй день лежит в больнице. У ребенка диагноз – это ротавирусный энтерит. Кишечный грипп, рассказывает мама, мальчик подхватил в садике: "Диарея сильная. Сегодня ночью он начал рвать с кровью. В довольно нелегком состоянии в больнице".

С подобными симптомами заболело полгруппы – это почти два десятка детей. Родители говорят, что няня пришла в садик с больным ребенком. "Этому ребенку стало плохо. Это видели другие дети. Наши маленькие детки, которым няня и воспитатель сказали, что это секретик, чтобы детишки это не рассказывали своим родителям", — рассказывает одна из мам.

На больничную няню не отпустили. Именно это родителей возмущает больше всего. Детский сад для гостей закрыт. Из-за коронавируса детей забирают у входа. Объяснить ситуацию по телефону заведующая ТСН отказалась.

В Ирпене около 20 детей заболели ротавирусом | Новости Киевской области

"Работает садик. Дезинфекцию никто не вызывал, санитаров никто не вызывал. Нет слов", — жалуется мама Олеся.

В районном управлении образования говорят: в садах и младшей школе некому работать. Поэтому, мол, на многое просто закрывают глаза. "Кадровая проблема в учреждениях дошкольного образования, общего и среднего образования. Это не проблема Ирпеня и садика номер десять. Это проблема всей Украины", — говорит руководитель управления образования и науки Ирпенского горсовета Олег Белорус.

Чтобы с дефицитом кадров, ответа нет. "К сожалению, материальный уровень обеспечения работников не позволяет в полной мере обеспечивать весь процесс", — добавляет он.

Иммунологи же советуют вакцинироваться. Ротавирус, особенно в январе-феврале, является распространенной болезнью среди детей. Чаще болеют дошкольники. Течение бывает сложным. "Мы размышляем над тем, чтобы ввести эту вакцину в календарь прививок. Вакцина вводится в рот. Одна — до 24 недель, другая — до 32 недель жизни ребенка. После этого вакцинация не проводится", — пояснил глава национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Садик, где зафиксировали вспышку инфекции, обещают проверить на соблюдение санитарных требований.