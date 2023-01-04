В самом опасном районе Херсона жители ходят за водой под обстрелами и вывешивают флаги на зло врагам

В Херсоне жилой район, который называется Остров, считается наиболее опасным. Херсон и так почти пуст, а на острове человека едва увидишь, говорится в ТСН.

"Он очень опасен — целый дом едва найдешь вообще", — говорят местные.

Просто набрать воды здесь смертельно небезопасно. "Где не опасно, вся Украина опасна, разве может где-то в горах", — рассказывает Николай, который идет за водой.

Но лучше под обстрелами, чем в оккупации, уверяет он. “Это свободное можешь пойти, а тут этого не говори, сюда не ходи, одевайся, раздевайся, постоянные блок-посты, постоянные облавы. А это родная наша, если в свободной Украине, то можно и дома умереть”, — добавляет мужчина.

Он идет по открытой дороге под звуки канонады и под звуки прилетов качает воду.

На одном из заборов тут большой сине-желтый флаг. Здесь хозяйничает Валентин Дмитриевич, который на своей лодке спас из оккупированного россиянами берега четырех человек. По нему стреляли, когда он шел за водой, но не достали, зато достали по его дому. Во дворе воронка, но хозяин использует ее как хранилище.

Живёт здесь муж с женой Еленой и собачкой Галинкой. Россияне им сожгли дорогую сердцу беседку, но удалось сохранить ценное знамя. “Этот флаг провисел всю оккупацию и только тогда, когда внука нашего забрали в застенку, на подвал и начали ФСБшники приезжать, разные орки, полиция, милиция такое, мы взяли его скотчем примотали и он у нас здесь на трубе провис замотанный. А это когда было освобождение Херсона мы тот нацепили. А это будет нам как история, такой у нас флажок, разваливается, но все говорили соседи, что когда едем и видим там флаг, мы понимаем, что Украина есть и Украине быть”, — рассказывает Елена.

Несокрушимость Херсона доказывают они: в районе Острова остаются люди

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