В СБУ раскрыли, чем Украина нанесла мощный удар по Крымскому мосту: "Зашли с моря"

Во второй раз Украина поразила Крымский мост 18 июля 2023 с помощью морских дронов типа Sea Baby. Военные вошли в этот раз не с суши, а с моря.

Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал генерал-майор, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Это была совместная операция СБУ и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. При подготовке к операции украинские военные собрали разведывательные данные, всю информацию про мост: из чего построен, какие у него элементы, конструкции. Для того чтобы понять, каким оружием его можно разрушить.

Морские дроны "SeaBaby", то есть "Морской младенец"/фото СБУ

"Был осуществлен комплекс соответствующих оперативных, в том числе оперативно-технических мероприятий. Была получена соответствующая документация, которая была нами использована для предстоящего планирования нанесения огневого поражения”, — отметил Василий Малюк.

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер" рассказал, что Василий Малюк подарил ему "хорошую книжечку" — рабочую документацию "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".

"Где он ее взял, я могу только догадываться. Конструкторская документация танка, ракеты, самолета — она сама по себе тайна. Не говоря уже о таком стратегическом объекте, как Крымский мост. Здесь мы нашли все, что нам было нужно для того, чтобы понять, как мы его разрушим", — рассказал "Хантер".

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер"/Скриншот из фильма

По словам Василия Малюка, "Хантер" является сильным инженером, умеющим правильно произвести расчеты условий. Вместе с ним операцию производили и планировали.

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы – каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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