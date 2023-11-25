В СБУ раскрыли все детали атаки на Крымский мост: три дрона пришлось самоликвидировать (видео)

В Службе безопасности Украины раскрыли детали атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Три дрона во время спецоперации пришлось самоликвидировать.

Об этом рассказали в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

14 июля 2023 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер" с главой СБУ Василием Малюком доложили президенту о технической готовности к выполнению миссии. Владимир Зеленский сразу дал указание на ее проведение.

В Киеве создали штаб

"Мы с военными моряками с утра 16 июля создали штаб этой операции. Это огромное количество мониторов, где отображалась вся информация, которая в то время была в Черном море", — рассказал "Хантер".

Команда отслеживала погоду, волны, течения, движение гражданских кораблей, движение военных, российскую авиацию — все факторы, которые могли повлиять на успех.

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер"/Скриншот из фильма

“В операции по поражению Крымского моста принимали участие пять морских надводных дронов. Они двигались двумя группами. Целесообразно две лодки отправлять вперед, чтобы они вели разведку, и в случае обнаружения или встречи с кем-то они предупреждают основную группу, что нужно делать маневр", — рассказал подполковник военной контрразведки СБУ "Енот".

Дроны должны были подойти к Крымскому мосту примерно в два часа ночи.

“Так как июль, очень короткая ночь. В три-пол четвертого по Киеву там уже начинается рассвет, и наши корабли будут обнаружены из десятков, а может и сотен гражданских судов, которых кишит там, у Керченского пролива. Поэтому нам нужно было проехать туда ночью. Мы управляли из Киева дронами, которые находились от нас за тысячу километров”, – рассказал “Хантер”.

Приняли решение резко изменить маршруты

На вираж планшете, отслеживающего российскую авиацию, военные увидели, что в сторону дронов выдвигается российский истребитель. Это был напряженный момент.

“Мы поняли, что нас ищут. И российские самолеты, и российские вертолеты, и их корабли. Они тоже не сидят там, постоянно мониторят море, постоянно ищут надводные наши дроны. Было принято решение резко изменить маршруты. Мы пошли на юг, нужно было сделать крюк более 70 километров дополнительно пути. Мы могли до двух часов ночи не добраться, потому пришлось увеличить крейсерскую скорость. Наши корабли начали в ускоренном режиме преодолевать те расстояния, которые остались до Крымского моста", — рассказал Хантер.

Имели возможность уничтожить российский фрегат

Тогда в штабе получили информацию, что примерно на маршруте дронов находится российский фрегат "Адмирал Эссен". Это один из двух кораблей, претендующих на звание флагмана Черноморского флота, после крейсера "Москва". Один из носителей "Калибров", наносящий ракетные удары по всей территории Украины.

"Буду откровенным — это очень и очень приоритетная цель для нас. Ну и коллектив в какой-то момент начал колебаться, что давайте все же, возможно, на "Эссен" пойдем и так далее. Однако я настоял срочно и сказал: нет, ни в коем случае. У нас есть четкая задача Верховного главнокомандующего. Мы должны подрезать логистику врагу именно там. К "Эссену" мы еще вернемся чуть позже", — рассказал Василий Малюк.

Глава СБУ Василий Малюк/Скриншот из документального фильма

Пытались догнать "Адмирал Эссен"

Когда первые два дрона дошли до Ялты, они оторвались от остальных трех на 70-80 километров. Учитывая то, что три последних догоняли их и двигались с большей скоростью, чем запланировано, то и расход топлива у них был больше.

“Поэтому эти три последних, скорее всего, не пришли бы. Кончилось бы горючее. Каждая лодка несла на себе примерно 900 килограммов тротила. Если у тебя есть такой заряд и у него заканчивается горючее, ну не хочется, чтобы он просто утонул. А здесь рядом "Эссен". Пытаемся догнать его", — рассказал "Енот".

Подполковник военной контрразведки СБУ "Енот"/Скриншот из фильма

Три дрона пришлось самоликвидировать

Было принято решение, что первые две лодки, которые уже и так находятся недалеко от Керченского пролива, дальше идут на мост. А три лодки, которые были позади, идут на поиск, обнаружение и возможное преследование и уничтожение "Эссена".

"Они где-то там, возле Ялты или Партенита, встретятся и полюбят друг друга. Километров до 80 в час они шуровали на максимальной скорости в течение часа. Для временного счастья экипажа того "Эссена" корабль пошел на Новороссийск. Поэтому даже теоретически наши "морские малыши" не могли его догнать. На наших всех трех дронах полностью исчерпано было горючее, и мы их самоликвидировали на небольшом расстоянии от берега у Ялты, Партенита и Гурзуфа", — рассказал Хантер.

Это пришлось сделать для того, чтобы "морские малыши" не попали в руки россиян. Для первых двух дронов выбрали самый оптимальный с точки зрения энергосбережения режим, и они пошли на Крымский мост.

“Впервые в истории морских боев фактически такими средствами был поражен такой объект. Это все просто было вау, это не передать словами", — рассказал полковник военной контрразведки СБУ "Алекс".

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы — каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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