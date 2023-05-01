В селе, которое освобождал и сам Буданов, особо отметили годовщину деоккупации

Особым образом решили отметить годовщину освобождения жители села Русская Лозовая в Харьковской области. В этот день решили собраться на толоке – убрать улицы и закапывать воронки от полетов. В прошлом году именно из этой оккупированной земли россияне выпускали снаряды по центру Харькова. И когда в конце апреля бойцы спецподразделения "Кракен" выгнали отсюда россиян, вместе с жителями Лозовой праздновали и харьковчане, говорится в ТСН.

По сторонам разбитых домов люди выгребают мусор и сухостой. С граблями и лопатами по селу пришли на толоку. Так празднуют годовщину освобождения от захватчиков. О пережитых ужасах оккупации сейчас больно вспоминать. Староста села не может сдержать слез, сам пережил ужасы оккупации. “Забрали, арестовали, возили на допросы. Людей ловили, надевали мешок на голову, вывозили там в Стрелече на яму и еще где-то куда-то увозили людей”, — рассказывает мужчина.

Когда наши военные смогли прорваться в село, начались ожесточенные бои. Оккупанты отбивались словно взбешенные. Из-за постоянных обстрелов жители вынуждены были уезжать. "Люди шли пешком, ехали на пробитых колесах, на обстрелянных машинах. Люди плакали, со слезами на глазах они встречали наших военных. Постоянно летали дроны, избивали артиллерия, избивали минометы. Попала мина в нашу колонну. Очень большие ранения получил один из волонтеров”, – добавляет глава Дергачевской ОВА Вячеслав Задоренко.

Освобождали Русскую Лозовую бойцы спецподразделения "Кракен". Участие в штурме принимал и глава ГУРа Кирилл Буданов. Это была масштабная битва за стратегически важное для россиян село, здесь они обустроили плацдарм для обстрелов Харькова. Впрочем, большой штурм сил обороны был хорошо спланирован. “22 апреля мы совершили отвлекающий маневр. То есть по дороге мы запустили машины для того, чтобы Россия подумала, русские солдаты подумали, что мы будем штурмовать именно с того фланга и они туда сняли все сили. Мы же сделали, так сказать, зашли в тыл”, — говорит руководитель штаба спецподразделения “Кракен” Константин Немичев.

Село удалось освободить и сюда начали возвращаться люди. В настоящее время Русская Лозовая наполовину разрушена. Это произошло еще до боев – русские умышленно уничтожали его даже во время оккупации. "Становятся, стреляют. Сначала по Харькову, потом разворачиваются и по нам и по Проходам. А потом приезжают сюда и говорят, видите ли, по вам ваши стреляют”, — рассказывает Евгений.

Мужчина был с партизанами, когда убежище его семьи обстреляли. Определял позиции оккупантов и сообщал нашим военным.

В настоящее время жители встали на восстановление разрушенных улиц, чтобы было куда возвращаться соседям по эвакуации. Ведь из 5 тысяч населения в селе осталось всего пятьсот. Когда вернется хотя бы половина — на местном собрании жители будут менять название села. Название Русская Лозовая – оставлять не хотят.

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