В селе на Черниговщине предлагают переселенцам бесплатное жилье: кто может получить

Черниговщина / © ТСН

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Община на Черниговщине готова отдать дома в пользование семьям, которые оказаться в трудном положении из-за боевых действий или других обстоятельств. Единственное условие, чтобы в семье были дети школьного возраста, или дошкольники. Так в общине решили побороться за сельскую школу, чтобы ее не закрыли.

Об этом говорится в материале корреспондента Ирины Маркевич.

Такие села, как Кудровка, называют депрессивными. Удаленные от крупных городов и центральных дорог. Молодежь оставаться здесь не хотела. Старики доживали свой век, дома оставались пустыми. Все эти процессы начались еще в 90-х.



В селе на каждой улице есть заброшенные дома. Одни в таком состоянии, что не пригодны к жизни, а другие вполне в нормальном состоянии. По сути директор местной школы и староста села взялись за инвентаризацию жилого фонда села Кудровка.

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Оксана Рудя — директор школы. Татьяна Гончаренко — староста села. На своих должностях более 3 лет. Год назад им пришла идея пригласить сюда украинцев с территории, где продолжаются боевые действия. И чтобы ее реализовать для начала — облазили все кустарники.

«Иногда приходишь в дом и она от самой фирмочки заросла кленами и начинаешь пробираться. Мы с Оксаной Алексеевной приходим она говорит лезь ты, потому что я в белых штанах, я говорю лезь ты, потому что я в платье подеру ноги и мы начинаем пробивать дорогу», — говорит староста села Татьяна Гончаренко.



В прошлом году пробили дорогу к 7 домам. Здесь есть печка с лежанкой, печь, три комнаты, вода на улице. Но в целом опрятный и чистый сельский дом. В такие дома в прошлом году заселились 7 семей.

Черниговщина / © ТСН

Татьяна с Сергеем и их 4 детей из Торецка, что в Донецкой области. Целый город стерт до фундаментов. Их вывезли «Белые ангелы» еще в 2023 году. Далее были Константиновка, Киев, Ирпень — модульные домики. Найти что-то для такой большой семьи крайне сложно. Поэтому когда узнали о Кудривке приехали в дом даже без осмотра. Они завели коз. Сажают огород и пытаются обустраиваться. Старшая дочь Инна собирается поступать в колледж, Анна, Саша и Алексей — школьники.



В Кудровке очень заинтересованы именно в таких семьях, чтобы дети ходили в школу. Потому что пока в селе есть школа — оно живет. Когда Оксана возглавила школу, здесь училось 43 ребенка. Именно такие заведения первые кандидаты на закрытие.

Из-за того, что в пустые дома переселились семьи с Херсонщины, Красного Лимана, Торецка, а также с приграничья Черниговщины, которое обстреливается — теперь здесь 67 учеников, гордится Оксана.

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Пока дети на каникулах — все учителя ремонтируют школу. Клеят свежие обои, красят стены. Готовятся к старту нового учебного года и надеются, что к 1 сентября детей будет еще больше.

«Нам неважно, это с востока, или это с севера, или это из центра, мы готовы принять семьи из любого региона Украины, единственное условие детки школьного возраста», — говорит директор Кудривской школы Оксана Рудя.

В Кудровке есть еще минимум 8 домов, куда можно заселиться. Женщины не устают рассказывать о прелестях жизни в селе. Здесь есть новый современный футбольный стадион, где проходят матчи первой лиги чемпионата Украины. Ухоженный парк, современная детская площадка, медпункт, крафтовая сыроварня.

Ее тоже открыли за счет мецената, потому что это работа для села. А еще возможность держать скот, сдавать молоко и зарабатывать. Через сыроварню, кстати, в селе почтовый оператор открыл свой пункт. А мобильный оператор поставил вышку, со связью теперь нет перебоев.

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У Оксаны не умолкает телефон — звонят из Запорожья, Сумщины, Херсонщины.

Но конечно здесь есть свои минусы — село удалено до большого города 100 километров, дорога требует ремонта, работы нет — люди сажают огороды и держат скот. Но свое жилье это огромным плюс для тех, кто остался из-за боевых действий на улице.

Один из домов из немногих с водой и душем. У новых владельцев есть возможность даже оформить жилье на себя. Но в селе надо пожить, понять, все ли подходит, освоиться и тогда принять решение.

Возле каждого дома по 25 соток земли, и даже грядки с клубникой переходят в наследство новым жителям.

Местные только рады, что у них появляются соседи. Вера Ивановна на скутере везет пирожки в центр села. Дом своей родни отдала переселенцам, потому что когда дом не топится и не ухаживается — быстро превращается в руины.

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Анна здесь поселилась, как только смогла вырваться из оккупации. С двумя дочками они в Скадовском районе жили до момента, пока за девушками не стали охотиться россияне. Ни Анна, ни дочери, которым сейчас 16 и 12 лет не получали российские документы. Ей стали угрожать, что заберут детей. Оставшись с одним чемоданом, она мечтала о своем уголке.

Она еще не чувствует себя, как дома, но вернулось ощущение безопасности и защищенности. Базовая потребность, которая помогла выдохнуть и начать строить хотя бы какие-то планы на жизнь. В Кудровку приглашают именно тех украинцев, которым — как здесь говорят — нужно новое место, чтобы пустить корни. Сейчас своих новых хозяев в селе ждут 8 домов.

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