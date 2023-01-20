В селе на Херсонщине спилили все деревья, чтобы украинским военным было видно, куда бить по врагу

Сейчас на деоккупированной Херсонской области можно составлять целые справочники "вооружения русской армии", правда здесь техника вся сожженая.

Танки, БТРы, самоходные артустановки, бензовозы и грузовики, а еще сверхтяжелые дальнобойные гаубицы — далеко не полный список российского вооружения, которое наши артиллеристы сожгли только у одного села на Херсонщине. Чтобы помешать планам оккупантов и помочь нашей армии освободить территории, местные жители там даже вырезали деревья, чтобы вражеская техника была максимально заметна для нашей артиллерии, говорится в ТСН.

Сейчас на деоккупированной Херсонской области можно составлять целые справочники "вооружения русской армии", правда здесь техника вся сожженая.

Сгорела и тяжелая самоходная пушка прямо напротив двора Николая Владимировича. “Здесь стоял у ворот. И это все наблюдало, как оно жахнуло. Два дня он горел этот гад. Еще там парень говорит: "Ребята, а что это летит?". "А Бог его знает, что это летит". И оно как прилетело, так красиво прилетело”, — рассказывает мужчина.

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Этих оккупантов наши пушкари сожгли, когда те отступали. “Многие техники стояли. Танки, БТРы, пушки – это один из таких примеров. Если пойти по посадкам – можно там разные увидеть. И САУ разного типа, стояли С-300, даже вертолет к ним сюда прилетал”, – рассказывают военнослужащие.

От вражеской пушки остался сам силуэт, все что было в середине, включая экипаж, разбросало на сотни метров. Обломками повредило ближайшее здание, но местные не пострадали.

Чтобы маскироваться от украинской артиллерии, россияне парковали технику людям на огородах и под домами, становились под деревьями. Местные принялись помешать, поэтому вырезали деревья и в освободившемся поселке теперь торчат сами пеньки.

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Кто из людей не уехал, организовывали подполье и, кроме срезанных деревьев, еще наводили и корректировали огонь. Россиян здесь никто не ждал, их ненавидят и проклинают.

После освобождения в поселок понемногу возвращают люди. Сельсовет, школа и детсад, где базировались захватчики, дети сидят по домам и играют в защитников вокруг разбитой вражеской техники. Они, как и взрослые, верят в ВСУ и ждут победы.

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