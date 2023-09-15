"В селе опасаются, что он вернется": отец убитой Даши Лукьяненко рассказал о пополнении в семье и поисках убийцы

В Одесской области, в селе Ивановка, где летом 2019 года местный житель Николай Тарасов пытался изнасиловать, а затем жестоко убил и утопил 11-летнюю Дарью Лукьяненко, опасаются, что после побега из тюрьмы (он отбывал наказание в Херсонской области, часть которой была временно оккупирована) палач вернется в этот населенный пункт.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал отец Дарьи — Сергей Лукьяненко.

"У жителей такое опасение есть, но надо учитывать то, что вряд ли он здесь появится", — говорит Сергей.

По его мнению, беглец, скорее всего, сейчас может находиться на территории России, но не исключено, что мог спрятаться и на оккупированных территориях Украины. Туда он мог добраться или сам, или его вместе с другими могли вывезти россияне.

Николай Тарасов был наказан за убийство 15 годами тюрьмы / Фото: УНИАН



Как выяснилось, семья Тарасова до сих пор живет в Ивановке, в селе, где четыре года назад их родственник жестоко замучил 11-летнюю девочку.

" Живут здесь, людям в глаза, я так понимаю, не стыдно смотреть. Хотя их сразу после убийства моего ребенка выгоняли с рынка, где они работали", — рассказывает Сергей.

О своей семье Сергей рассказывает, время от времени делая паузы. Чувствуется, что из-за волнений и воспоминаний о Даше.

"Мы очень тяжело пережили эти события... Несколько месяцев назад у нас в семье появился маленький внучек, родился мальчик", — говорит Сергей.

Как выяснил журналист ТСН.ua, не исключено, что отец Дарьи Сергей может вскоре самостоятельно заняться поиском убийцы своей дочери.

Мы спросили об этом непосредственно Сергея Лукьяненко. " Я оставлю этот вопрос без ответа ", — сказал нам Сергей.

Убийство Дарьи Лукьяненко и бегство палача: что известно



В селе Ивановка Одесской области в июне 2019 загадочно исчезла 11-летняя девочка. Она шла с рынка, где работает ее мама, на урок танца в школу, однако по дороге девочка исчезла.

Правоохранители, волонтеры и местные жители неделю искали 11-летнюю Дашу. Ее тело нашли 19 июня в выгребной яме дома 22-летнего жителя Ивановки Николая Тарасова, оказавшегося соседом девочки. Он хорошо знал Дарью.

По данным следствия, мужчина задушил девочку руками, пытался изнасиловать, нанес ей ранение острым предметом, после чего связал ноги скотчем, натянул на голову пакет, замотал его скотчем, привязал к ногам камень и сбросил на трехметровую глубину в выгребную яму туалета .

Чтобы скрыть тело, он сбросил его в выгребную яму туалета и закидал камнями, чтобы оно погрузилось на дно. Вещи ребенка и мобильный телефон мужчина сжег в металлической бочке на территории дома. После этого отмыл кровь с пола, умылся, переоделся, приготовил обед и пошел играть в компьютерные игры. По его же свидетельству, убийство девочки длилось не более 30 минут.

На днях стало известно, что Николай Тарасов скрылся во время оккупации части Херсона. Эту информацию для ТСН.ua подтвердили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний, подчеркнув, что Тарасов, как и другие беглецы, разыскиваются полицией, куда пенитенциарии обращались с соответствующими заявлениями.

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