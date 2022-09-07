В селе на Прикарпатье памятник советскому солдату благодаря реставрации превратили в монумент воинам ВСУ

Памятник ВСУ появился в селе Копанки на Прикарпатье и селянам обошелся в копейки, потому что сделали его, отреставрировав монумент советскому солдату, давно уже мозолившему им глаза.

Селяне на Прикарпатье провели декоммунизацию своего советского памятника, и уважение украинским военным отдали, говорится в ТСН.

Украинский воин присел у стелы, окрашенной в цвета государственного флага. Селяне тщательно осматривают памятник, украшающий центр их Копанок. Доска почета рядом предательски выдает, что еще несколько недель назад это был мемориал советским солдатам, а именно жителям этого села, погибшим во Второй мировой.

Построенный полвека назад, этот памятник в последнее время стоял полущенным и мозолил глаза прохожим. Копанчане уже думали, не декоммунизировать ли его, снеся, как это уже сделали соседи. Однако староста предложил другой путь – переделать монумент в честь тех, кто сейчас дерется за Украину. «Снести – очень быстро, а строить – долго, затратно. И в настоящее время эти средства мы бы нигде не нашли, чтобы построить такой памятник», – говорит староста Марьян Бунга.

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А тут даже бюджетных денег тратить не пришлось, потому что нашлись спонсоры. Правда, процесс селян заставил поволноваться, ведь однажды памятник стал зеленым. Мастерам долго пришлось объяснять людям, у которых на фронте родные и друзья, что это только грунтовка, чтобы краска легла хорошо в дальнейшем. Но теперь, когда работа была завершена, копанчане предлагают другим селам брать с них пример. «Этот солдат, он тоже в 41-45 году наше село, как говорится, освобождал, защищал. И наши пали тогда деды, прадеды. Я думаю, что правильный выбор сделали, потому что завалить - нет проблем», – говорят местные.

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