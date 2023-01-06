В село Мирное, которое было передовой 8 месяцев, возвращаются жители: россияне разрушили каждый дом

Люди едут в разрушенные дома и живут там несмотря ни на что — без крыш, без окон, без минимальных коммуникаций, просто для того, чтобы жить дома. На разминирование таких населенных пунктов нужно не менее нескольких лет и миллионы инвестиций, но люди верят — враг отошел и они смогут отстроиться, даже потеряв все, говорится в ТСН.

В уже мирном селе Мирное дома полностью разрушены – именно здесь была передовая. Его обстреливали более 8 месяцев. Олег Пилипенко, глава территориальной общины, рассказывает, что во время боевых действий здесь оставались четыре человека, уже сейчас вернулись 30 семей. "90% жилья людей сгорело дотла", — добавляет он.

В селе нет ни электричества, ни газа, ни воды, и когда появятся неизвестно. Бело-красные отметины вдоль дороги говорят о том, что опасность повсюду. "По предварительным прогнозам на разминирование только этой общины понадобится около 2 лет, как видите объем работы большой", — говорит Олег Пилипенко.

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Здесь была лучшая школа на два десятка сел, но у нее остались сами руины, и таких в районе 4. "Она не ремонтабельна, повреждения глобальные", — констатирует глава общины.

Несмотря на разрушение, сама школа не прекращает работать — обучение происходит в онлайн. Когда учащиеся и учителя смогут встретиться в оффлайне, глава ОТГ даже не представляет. "У нас полностью эвакуированы были 6 населенных пунктов, не осталось жителей, потому что были активные боевые действия и всего в общине погибли 35 человек из оставшихся на местах гражданских или при эвакуации погибли", — рассказывает он.

"До сих пор жил в погребе, а у брата младшего немного хата осталась, сейчас переезжаю", — говорит Василий Николаевич — один из тех четырех жителей, которые свой дом не покинули.

Здесь до сих пор вспоминают, как эвакуировались и бросали хозяйство, ведь надо было спасать себя и соседей. "Две коровы выпустили, мы под обстрелами, куда же девать. Мы 15 человек вывозили и у брата взяли "Газель", все просятся, говорю, садитесь в будку, а куда. Молились все, чтобы только уехать", — вспоминают жительница Людмила.

Людмила надеется, что Мирное так и останется мирным в дальнейшем.

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