В семье главы Хмельницкой МСЭК Крупы с 6 млн дол. заговорили об освобождении из тюрьмы: что известно

После ряда последних новостей о главе Хмельницкого центра МСЭК Татьяне Крупе, ситуацию кратко прокомментировал ее муж Владимир Крупа.

Напомним, по данным СМИ, во время одного из судебных процессов якобы прозвучало, что о происхождении части средств, обнаруженных в ходе обысков, может рассказать муж Татьяны Крупы.

ТСН.ua пообщался с Владимиром Крупой. На наш вопрос о том, что он может сказать о перспективах дела и угрозах для своей жены, на вопрос о происхождении денег он ответил нам так: "Я не владею полной информацией о том, что у правоохранителей есть против Татьяны Васильевны. Я думаю, что у них ничего нет. В прошлый раз в комментарии я четко заявил, что правоохранители и судьи разберутся".

К этому он добавил, что возмущен тем, что во время обысков неизвестное ему лицо снимало видео, а затем запись появилась в публичном доступе.

Камера без комфорта

На днях появилась информация со ссылкой на руководство Киевского СИЗО о том, что Татьяна Крупа находится в камере, предназначенной для четырех арестантов, а не в той, которая имеет улучшенные условия, но за которую нужно платить несколько тысяч в месяц.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua уполномоченные лица Киевского СИЗО, на платные камеры с улучшенными условиями всегда был и есть спрос среди находящихся под стражей, поэтому не удивительно то, что среди арестантов может образовываться соответствующая очередь.

Муж Татьяны Крупы, Владимир Крупа воздержался комментировать условия, в которых она содержится.

Резюмируя, Владимир Крупа расценивает нынешнюю ситуацию как "горе в семье и издевательства".

Отвечая на вопрос о том, каким он видит финал этого резонансного дела, Владимир Крупа ответил так: "До финала очень далеко. Я знаю свою жену. Она врач, которая помогала людям, а не специалист по недвижимости или специалист по денежным вопросам. Если попадутся профессиональные адвокаты, правоохранительные органы, судьи, то все будет хорошо. Есть надежда, что ее могут выпустить на свободу из-за недоказанности вины ".

Обыски у чиновников в Хмельницком

В начале октября ГБР сообщило, что в Хмельницкой области разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына, руководителя облуправления Пенсионного фонда, на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах (следствие выясняет также, чем владеет Крупа еще).

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах. По данным ГБР, во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с 500 тыс. долларов через окно.

Через несколько дней суд отправил Татьяну Крупу под стражу на время проведения следствия.

Дело миллионных взяток в Хмельницкой МСЭК: почему Татьяна Крупа отказалась от апелляции

Ранее сообщалось о том, что изменится с 1 января и будут ли проверять каждую инвалидность.

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