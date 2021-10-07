В семье мальчика с полиомиелитом еще у шести детей обнаружили вирус: малыш уже не становится на ноги

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит — вирусная инфекция.
Мальчик, у которого подтверждено полиомиелит, сейчас не встает на ноги, сообщили врачи. Опасный вирус зафиксировали на Ровенщине.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Малышу год и четыре месяца, он воспитывается в семье, где десять детей. Когда он попал в больницу, ноги уже были слабы. Впоследствии диагноз подтвердили.
Ребенок не вакцинирован, родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. При обследовании семьи, вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет.
Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит — вирусная инфекция. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые — чаще через грязные руки, пищу и воду. Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. И эти процессы несмотря на лечение, необратимы.
Отметим, что первые прививки были изобретены Эдвард Дженнер в конце 18 века. С тех пор ученые работали над новыми вакцинами, которые произвели революцию в медицине и изменили историю мира. Благодаря вакцинам была полностью ликвидирована оспа и устранены другие инфекционные заболевания, такие как полиомиелит, столбняк и туберкулез.