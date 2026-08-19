В КГГА прокомментировали последствия повышения тарифов на проезд в общественном транспорте / © Facebook/Киевпастранс

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Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева с 8 до 30 гривен больно ударило по медицинским работникам столичных больниц. Медики и активисты сообщают, что теперь на дорогу из пригородов медицинским сестрам и санитаркам приходится тратить огромные суммы денег. Также говорят об увольнениях медицинских работников, которым просто невыгодно работать только для того, чтобы иметь возможность добираться до работы.

TSN.ua обратился в Департамент здравоохранения КГГА за разъяснениями. На вопросы: действительно ли в медицинских учреждениях Киева фиксируются увольнения из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сколько сотрудников уволилось в июле и августе, а также есть ли прогнозируемая тенденция к дальнейшим увольнениям в сентябре, ответов мы не получили.

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«В учредительных документах коммунальных некоммерческих предприятий, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, определено, что последние являются самостоятельными юридическими лицами, текущее руководство которыми осуществляет директор», — сообщила ТСН.ua Татьяна Мостепан, директор Департамента здравоохранения КГГА.

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На вопрос, планирует ли город приобретать для медицинских работников проездные, чтобы хоть как-то снизить их расходы на оплату проезда, или организовывать подвоз сотрудников, проживающих за пределами Киева, хотя бы до станций метро, мы также не получили ответа. В департаменте лишь сообщили, что после внедрения реформы финансирования системы здравоохранения Украины коммунальные учреждения получают оплату за оказанные медицинские услуги в соответствии с заключенными договорами с Национальной службой здравоохранения Украины (НСЗУ).

«При этом город Киев, в рамках полномочий, предоставленных законодательством, продолжает поддерживать коммунальные учреждения здравоохранения и регулярно оказывает им безвозвратную материальную помощь, в частности для обеспечения надлежащих условий работы и поддержки медицинских работников», — сообщила Татьяна Мостепан.

Настоящий шок от новых тарифов ожидается в середине сентября

Ранее уже отмечалось, что из-за повышения стоимости проезда в Киеве больше всего пострадают именно горожане с небольшим доходом, которые вынуждены часто пользоваться общественным транспортом.

«До середины сентября у многих жителей Киева есть возможность пользоваться оптовыми билетами по 6,5 грн, которые они приобрели до повышения цен. Пока у людей есть эти билеты, подорожание не будет так сильно влиять на количество валидаций и пассажиропотоки в городе. Все последствия подорожания можно будет более точно проанализировать после 15 сентября, когда эти поездки будут отменены. И жители города будут вынуждены покупать поездки по 30 гривен или же оптовые по 25 гривен», — объясняет ТСН.ua Александр Гречко, соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

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Эксперт отмечает, что именно после этой даты станет ясно, насколько сократился пассажиропоток в Киеве и как горожане оплачивают новую стоимость проезда.

«Все это очень больно ударит по кошелькам людей, работающих в сфере медицины: врачей, медсестер, санитарок. А с сентября к ним присоединятся работники образования: учителя, преподаватели, ученые, библиотекари. То есть горожане, которые получают небольшие доходы, но вынуждены регулярно пользоваться общественным транспортом», — говорит Александр Гречко.

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