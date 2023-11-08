В Сети пишут об очередном случае детского суицида в Киеве: что говорит полиция

В полиции Киева опровергают информацию, опубликованную в некоторых телеграмм-каналах, о якобы очередном детском суициде из-за падения с высоты.

Правоохранители утверждают, что информация неверна.

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"Во-первых, это не парень, а девушка. Во-вторых, ребенок жив. А в-третьих, по предварительной информации, это несчастный случай. Событие произошло на улице Семеренко в Святошинском районе. Предварительно известно, что упал ребенок из окна пятого этажа. Это девочка 2008 года рождения. Она жива, госпитализирована в больницу", – сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

По предварительной информации следственно-оперативной группы, это несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Киеве погиб 21-летний парень после падения из окна многоэтажки.

Напомним, в Киеве произошла серия самоубийств подростков. Что известно о трагических случаях и связаны ли они с "группами смерти" — читайте по ссылке.