В Сети пишут об усилении на границе контроля за выездом мужчин – что говорят в ГПСУ

В Сети сообщают о якобы усилении контроля документов у мужчин, выезжающих за границу.

В соцсетях начали появляться сообщения о якобы усилении контроля документов для мужчин, выезжающих по системе "Шлях" с вечера 29-го декабря. Так, пользователи в Facebook жалуются на большие очереди на пунктах пропуска. Также пишут, что пограничники перестали выпускать из страны мужчин с инвалидностью третьей группы и сопровождающих людей с инвалидностью.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua. рассказал о ситуации на границе.

Он отметил, что пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением Правительства 57.

"Правила, в том числе определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, особенно это касается мужчин граждан Украины, которым в целом ограничено покидать пределы Украины. Правилами четко определены категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу. Конечно пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя примеру с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы", — рассказал он.

Демченко также подчеркнул, что в настоящее время изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства.

"Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", — резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, командир штурмового батальона ответил, следует ли уменьшать мобилизационный возраст ниже 25 лет.

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