Эксклюзив ТСН
7485
7 мин

В Сети показали фото гражданской жены Януковича: все, что известно о ней и семье беглого экс-президента (фото)

Янукович подтвердил, что расстался с женой и живет в РФ с Любовью Полежай — что известно о женщине, ее дочери, а также семье беглого экс-президента.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Семья и любовница Виктора Януковича — Любовь Полежай (Садыкова)

Семья и любовница Виктора Януковича — Любовь Полежай (Садыкова) / © ТСН

В Сети появились фото гражданской жены и дочери четвертого президента Украины — беглеца Виктора Януковича. Женщину, которую называли любовницей Януковича, зовут Любовь Садыкова (Полежай), а падчерицу — Мария Полежай. До побега из Украины обе жили в Межигорье под Киевом.

ТСН.ua рассказывает, где они находятся сейчас, как выглядят и чем занимаются. Также читайте, что известно о сыновьях Януковича — Викторе и Александре и его официальной, уже бывшей жене Людмиле Янукович.

Кто такая Любовь Полежай (Садыкова)

Любовь Полежай (девичья фамилия Садыкова) оказалась в Киеве благодаря родственным связям с окружением Януковича. Она стала одной из самых обсуждаемых женщин после побега экс-президента в 2014 году.

Полежай прошла путь от официантки до государственной службы, работы помощницей депутатов и владелицы бизнесов. В этот период у нее завязались близкие отношения с Януковичем, которые стали публично известны после открытия «Межигорья» для журналистов — портреты и вещи Полежай и ее дочери нашли в резиденции.

Любовь Полежай (Садыкова), гражданская жена Виктора Януковича

Известно, что Любовь Полежай родилась в 1975 году в Енакиево (Донецкая область) — той же местности, что и Янукович. Сейчас ей 50 лет.

Она родная сестра кухарки Януковича Надежды Маринцевой. Вместе с мужем Егором Полежай переехала в Киев в 2003 году после первого назначения Януковича премьер-министром. Ее позвали работать официанткой комплекса «Звездный», на территории которого размещался штаб «Партии регионов», ресторан для членов партии и рабочий кабинет Януковича.

Через три года работы Полежай разошлась со своим первым мужем. От этого брака у нее есть дочь Мария.

Любовь Полежай (Садыкова) и ее дочь Мария

Позже в Киеве Полежай получила должность «главного специалиста Управления административных зданий Кабинета министров». В декабре 2007 года, когда парламент возглавила Юлия Тимошенко, Полежай стала помощницей нардепа Юлии Левочкиной.

«Фактически Левочкина из соображений продвижения в партийной иерархии, наращивания влияния и доверительных отношений с Януковичем взяла себе помощницей человека, который в итоге не работал, но получал зарплату из бюджета, надбавки за выслугу лет и выполнение особо важной работы и даже премию», — рассказывал нардеп.

По его словам, Полежай устроила свою родную сестру — Надежду Маринцеву — кухаркой к Януковичу. С 2008 по 2012 год Маринцева считалась помощницей нардепа Андрея Кравца, а затем Юлии Ковалевской из «Партии регионов». В то же время Ковалевская якобы даже не знала своей помощницы в лицо.

Любовь Полежай (Садыкова), гражданская жена Виктора Януковича / © Aram Bartholl - Blog

Через восемь месяцев после инаугурации Януковича — 9 ноября 2010 года — Полежай ушла от Левочкиной.

На момент проживания в Украине Полежай владела роскошным салоном красоты Crystal Spa на Оболонской набережной в Киеве. Он был расположен в нескольких метрах от двухкомнатной квартиры Януковича, где был официально прописан во время избрания президентом.

Салон Crystal Spa в Киеве любовницы Януковича Любови Полежай

Также Полежай руководила благотворительным фондом «Дорога будущего». Этот фонд проникся судьбой детского оздоровительного центра «Славутич» в Переяслав-Хмельницком и в 2011 году был реконструирован. После этого в лагерь потекли государственные средства.

Об отношениях Полежай с Януковичем стало известно после открытия Межигорья для журналистов в 2014 году. В резиденции обнаружили личные вещи Полежай, ее портреты и детские рисунки. Окружение Януковича также подтвердило, что она была его гражданской женой и вместе они воспитывали ее дочь от первого брака.

Портрет Любови Полежай (Садыковой) в Межигорье / © Радіо Свобода

Любовь Полежай (Садыкова) с дочерью Марией / Фото нашли в Межигорье

После Революции Достоинства Янукович вместе со своей любовницей и падчерицей уехали в Россию. По некоторым данным, он приобрел для них квартиру в Сочи, другие источники утверждают, что они жили в престижном поселке Барвиха под Москвой.

Падчерица Януковича Мария Полежай на рисунках подписывала его как VF (Виктор Федорович) / Фото из Межигорья

Польское издание новостного журнала Newsweek сообщило в декабре 2015 года, что Янукович и Полежай жили в роскошном доме в элитном пригороде Москвы, Рублевке, где живут самые влиятельные и богатые люди России.

Через год после бегства женщина оформила новый паспорт и теперь известна как Любовь Садыкова. Согласно данным госреестра, она стала владелицей магазина «ЩедроДар» в дорогом жилом комплексе «Сочи Парк». Об этом стало известно в марте 2025 года.

Что известно о падчерице Януковича — Марии Полежай

В августе 2025 года в Сети появились свежие фотографии гражданской жены Януковича с ее дочерью от первого брака Марией.

Любовь Садыкова (Полежай) и ее дочь, падчерица Януковича Мария Полежай

По данным СМИ, после бегства в Россию девушка посещала гимназию №5 в Сочи. В 2017 году родной отец девочки Егор Полежай, на тот момент проживавший в Константиновке Донецкой области, рассказал ТСН, что не имеет возможности увидеться или хотя бы поговорить по телефону с Марией.

Мария Полежай в детстве, падчерица Януковича

Позже девушка поступила в Московский государственный университет и окончила юридический факультет. Во время учебы Мария Полежай владела автомобилем Audi Q7 и квартирой площадью 148 кв. По оценкам риелторов, такая квартира стоит около 125 млн рублей (свыше 1,6 млн долларов).

Мария Полежай, падчерица Януковича

Прошлой весной Мария окончила магистратуру и устроилась на работу. Она отвечает за направление «международная коммуникация» в Совете федеральной территории «Сириус», созданном по инициативе российского диктатора Владимира Путина.

Мария Полежай, падчерица Януковича

Официальная жена Януковича — Людмила

Виктор Янукович официально был женат на Людмиле Янукович (в браке с 1971 года). У них родились два сына — Александр и Виктор.

Виктор и Людмила Янукович

До 2010-х годов Людмила жила в Донецке и почти не появлялась публично, между тем сам Янукович жил в «Межигорье». Уже во время президентства стало известно, что рядом с ним в резиденции живет Любовь Полежай.

В СМИ неоднократно писали, что отношения с Полежай начались еще тогда, когда он состоял в браке. В 2017 году сам Янукович в комментарии российским журналистам подтвердил, что развелся с Людмилой после 45 лет брака и живет вместе с младшей на 25 лет Любовью Полежай в России.

Виктор и Людмила Янукович

Где сейчас Людмила Янукович

Сегодня Людмила Янукович проживает во временно оккупированном Крыму, в поселке Отрадное под Ялтой. Там женщина поселилась после бегства своего супруга Виктора Януковича в 2014 году.

Людмила Янукович / © УНИАН

Она проживает в роскошном имении, известном как «чайный домик», ранее принадлежавший семье Януковичей. Несмотря на скромное название, это поместье площадью 1,2 гектара имеет собственный пляж, спа-центр, бассейн и другие удобства.

Кроме того, у Людмилы Янукович, по неофициальным данным, есть собственный бизнес в Севастополе. Она, вероятно, также владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов под названием «Меркурий».

Людмила Янукович / © УНІАН

Слухи о смерти Людмилы Янукович

24 января 2022 в СМИ появились слухи о смерти Людмилы Янукович.

Одним из тех, кто сообщил о смерти экс-жены Януковича, был политтехнолог Владимир Петров. «Людмила Янукович умерла час назад», — написал он в своем Telegram-канале вечером 23 января.

Виктор и Людмила Янукович / © УНИАН

Он отметил, что Янукович умерла после вакцинации препаратом «Спутник V». Однако на следующий день юристы старшего сына Януковича опровергли эти слухи, назвав их «черным пиаром», и подтвердили, что Людмила Янукович жива и здорова.

Сыновья Януковича — Виктор и Александр

Младший сын Виктора Януковича — Виктор Янукович-младший. Родился в 1981 году. Был депутатом Верховной Рады от “Партии регионов” в 2006-2014 годах. Погиб 20 марта 2015 на озере Байкал, Россия — в возрасте 33 лет.

При катании на микроавтобусе Volkswagen, приспособленном для передвижения по льду, машина провалилась под лед. В салоне было шесть человек, пять спаслись, а сам Янукович-младший утонул, потому что не успел отстегнуть ремень безопасности. Похоронен в Севастополе в оккупированном Крыму. У него осталась жена Ольга и сын Илья.

Виктор Янукович с женой и сыновьями

Александр Янукович — старший сын экс-президента. Родился 10 июля 1973 года в Енакиево, Донбасса (52 года). Из врача-стоматолога превратился в крупного бизнесмена благодаря политическому влиянию отца. После побега отца также скрылся из Украины. Находится под санкциями и судебными делами — в частности, за отмывание средств и хищение госимущества, но часть активов сохранил.

По сообщениям журналистов, после побега поселился в России, в Ростове-на-Дону. Официальных публичных выступлений старший сын Януковича не дает, живет закрыто. Известно, что он женат на Лилии Янукович и имеет двоих сыновей.

Слухи о рождении сына Януковича и Полежай

В 2019 году украинская журналистка Соня Кошкина написала, что у Януковича и Полежай якобы родился сын по имени Григорий. По ее словам, ребенка назвали в честь отца Януковича.

Время рождения — ориентировочно 2017-2018 годы, то есть уже после бегства экс-президента из Украины. В то же время, никакого официального подтверждения от самого Януковича или Полежай не было. В открытых российских или украинских госреестрах сведений о ребенке тоже нет.

Гражданская жена Виктора Януковича Любовь Садыкова (Полежай)

