В Сети показали, как в США пассажир самолета ломился в кабину пилотов и бился с бортпроводниками

Тем временем в Харькове с рейса на Турцию сняли 51-летнего туриста, который обругал и ударил работника аэропорта.

В США экстренно посадили самолет из-за пассажира-хулигана. Рейс летел из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, когда один из пассажиров вдруг начал ломиться в кабину пилотов.

Об этом 5 июня говорилось в выпуске ТСН 19:30.

Бортпроводники пытались успокоить мужчину, однако тот начал драться. На помощь бросились другие пассажиры — хулигана повалили на пол и связали.

Видео в Сеть выложили очевидцы. Самолет приземлился в аэропорту Альбукерке, где мужчину задержали агенты ФБР.

Новости мира: в США экстренно посадили самолет из-за пассажира, который ломился в кабину пилотов

Тем временем в Харькове с рейса на Турцию сняли пьяного дебошира. 51-летний турист учинил скандал во время регистрации — отказывался надеть маску, на замечания не реагировал, и нецензурно ругался.

Как он ссорится, а потом еще и бьет в лицо работника аэропорта — сняли на видео очевидцы. Успокоить нетрезвого пыталась жена: сначала словами, а потом даже подзатыльником.

После этого харьковчанин будто утихомирился, впрочем 24-летний работник аэропорта написал заявление в полицию. За легкие телесные повреждения дебоширу грозит 850 гривен штрафа или год исправительных работ.

Новости Украины: в аэропорту Харькова нетрезвый мужчина устроил скандал

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