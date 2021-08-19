В Сети появились трешевые фото общежития столичного НАУ: в вузе их актуальность отрицают

В вузе говорят, что уже сделали ремонт.

Разбитая раковина, ужасный туалет и затопленные потолки: в Сети распространяются фото страшных блоков студенческого общежития Национального авиационного университета. В вузе акутальнисть фото опровергают.

Кто несет ответственность за студенческое общежитие и как действовать при подобных обстоятельствах — рассказали в Сніданку з 1+1.

В комментариях под фото, что появились в Сети, студенты говорят, что снимкам несколько лет. Они уже неактуальны: "Фото несвежие, таких комнат 10% от всего количества".

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Внутрь "Сніданок" не пустили — ограничения, говорят. Удалось встретиться с Андреем, он председатель студсовета именно этого общежития. Парень убеждает: фотографии старые, а сейчас внутри все хорошо. "Вышел студент недоволен. Может переселили или четыре года ему не понравилось обучение в НАУ. Решил так немножко отомстить", — говорит он.

Однако даже если это так, то почему комнаты вообще были такими? Проректор по гуманитарной политике и инноваций НАУ Светлана Тимкина говорит: ремонт уже сделали. А если студенты заметят в своих комнатах какие неисправности, то эти вопросы быстро решат. "В каждом общежитии на вахте есть три журнала: первый — это электричество, второй — сантехника и третий — это столярные работы. По любым замечаниям, которые возникают у студентов, они дают заявку. Вахтеры передают эту информацию на Студгородок на дирекцию. Там реагируют на эти заявки и они ликвидируются ", — говорит она.

Разбитая раковина, ужасный туалет и затопленные потолки: действительно ли общежитие НАУ в ужасном состоянии

На сайте НАУ руководство официально опровергло актуальность этих фото.

Что же делать студентам других вузов, если увидят подобную картину в своем общежитии? Представитель Министерства образования является науки Олег Шаров говорит: "За состояние любого имущества в общежитиях отвечает учреждение высшего образования и непосредственно его руководитель". Впрочем, не всегда руководство вуза может все уладить.

Если же ситуация критическая, а администрация не реагирует, то нужно обратиться в Держпродспоживслужбу и требовать предписание на университет за антисанитарию. Тогда там точно начнут шевелиться.

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