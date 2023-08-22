В Сети появилось видео, как якобы работник ТЦК пистолетом угрожал киевлянину: комментарий полиции

В полицию комментируют, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Киеве заметили слишком горячее общение людей в военной форме и гражданского мужчину в Соломенском районе. На видео видно, что военный даже угрожал мужчине оружием.

Пользователи социальных сетей отмечают, что военные – представители одного из ТЦК и СП. Человек, окруженный военными, восклицает: "Не стреляйте! Почему вы меня трогаете!?". На кадрах видно, что люди в форме не дают мужчине пройтись по тротуару.

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В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что вчера, 21 августа, в телеграмм-каналы попало видео, на котором несколько военных общаются с прохожим и один из них держит оружие в руках.

"Для проверки на место прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали это событие в Соломенском управлении полиции", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что в результате происшествия никто не пострадал, обращения и заявления в полицию не поступали. Проводится дальнейшая проверка.

В Сети появилось видео, как якобы работник ТЦК пистолетом угрожал киевлянину

Напомним, министр обороны Алексей Резников анонсировал серьезные изменения в работе ТЦК: чего ждать осенью.

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