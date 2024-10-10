В Сети сообщают о перебоях со светом в Киеве: что об этом известно

В КГГА уверяют, что подобные сообщения им не поступали.

В Киеве с самого утра появляются сообщения о том, что в некоторых районах столицы наблюдаются перебои с электроснабжением.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА заверили, что таких сообщений им не поступало.

"Информация о перебоях со светом в Киеве нам не поступала. Возможно, были какие-то аварийные отключения связанные с аварийными работами. И не более того. Сообщения от столичных энергетиков об отключениях нам не находили", — сообщили ТСН.ua в Департаменте муниципальной безопасности .

Не получали уведомлений об отключении света и в КМВА. Напомним, что, по информации Киевской городской военной администрации, сегодня, 10 октября, по указанию Укрэнерго, в столице отключения не прогнозируются.

Отметим, что в сообщениях о перебоях со светом в столице нет никакой конкретики или адресов. Возможно, в городе проходят локальные аварийные работы и кого-то из потребителей оставили без света временно.

Напомним, стало известно, кто забросил "мину" в вагон метро в Киеве.

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