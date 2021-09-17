В Северной Корее показали видео запуска баллистической ракеты с поезда

В Северной Корее показали видео запуска баллистической ракеты с поезда

В КНДР утверждают, что ракета поразила учебную цель в Японском море на расстоянии 800 км.

Северная Корея запустила баллистическую ракету с помощью железнодорожного комплекса. А видео запуска показала миру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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На видеокадрах можно увидеть, как поезд выезжает из горного тоннеля, крыша вагона раскрывается и оттуда появляется ракета. Пхеньян заявляет, что его солдаты дважды попали в учебную цель в Японском море на расстоянии восьмисот километров.

Так ли это на самом деле и присутствовал ли на запуске лидер страны Ким Чен Ын, пока неизвестно.

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