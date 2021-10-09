В Северодонецке впервые проведут военный парад: бойцы учатся синхронным лозунгам и верят в бегство "ваты"

Такого действа в городе не проводили ни разу и местные об этом жалеют.

В городе Северодонецк, которое находится всего в несколько десятках километров от линии фронта, 14 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины, состоится первый военный парад. Отчеканенным шагом центральным городским проспектом пройдут те, кто непосредственно защищает Луганщину от московитской нашествия на передовой. Сегодня состоялась первая репетиция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Председатель Луганской военно-гражданской администрации, уверяет, будет, прежде всего, демонстрация мощи. Местные гражданские, по крайней мере те, кто специально пришел, чтобы посмотреть на действо, признают: такого еще не было. «Надо было раньше такое делать, чтобы люди видели и понимали, что есть защитники. А то они думают, что здесь большинство «русский мир» ждет», — говорят местные.

Здесь хватает эклектики. Парадные расчеты современных украинских защитников выстраиваются под стелой с изображением Кремля на верхушке. Надпись «СССР» хочется "развидить". Правоохранители признают, что тех, кому Украина поперек горла, в городе хватает. Но командующий парадом, уверяет, что все будет "ровно".

«Я считаю, что правоохранительные органы сделают максимально, как по контролю прилегающей территории, так и другие меры безопасности», — говорит командующий.

Новости Украины: в Северодонецке ко Дню защитников и защитниц Украины пройдет военный парад

Вокруг полно правоохранителей. И, невооруженным глазом заметны еще и «специалистов» в штатском. Фронт отсюда очень близко — несколько десятков километров.

Действо, утверждает командующий парадом, предложила провести местная власть. Военное командование, посчитав расстояние и угрозы, согласилось.

«Реактивные могут добить — системы" Смерч ". Но, я все же верю и знаю о том, что мы получим раннее оповещение о применении таких образцов вооружения, поэтому будем вовремя предупреждены», — заявляют военные.

Большая проблема, шутят военные — нехватка времени. Почти каждый попал на парад просто из окопов. «Все очень спонтанно, как в армии! Не предупреждают сразу, а сразу — приказ! И мы отправляемся!», — говорят участники парада.

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Передовая без защиты не осталась, уверяют командиры. Зато, признаются, что очень хорошо, что флаги боевых подразделений, которые защищают Луганщину, увидят местные жители.

Они не раз доказывали, ловко умеют бить врага. Но признают, что чтобы синхронно кричать "Слава" — придется приложить усилия.

Зрителей сейчас собралось не слишком много. Но организаторы надеются, что 14, на Покровы, площадь будет заполнена украинцами полностью, а вот «вата» будет бежать. «Я уверен в этом на 100%! Даже, на 99-ть. Кто-то просто будет бежать», — отмечают командующие.

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