В шаге от поражения: Конгресс США вряд ли проголосует помощь Украине до конца 2023 года

По данным разных американских соцопросов, сейчас Дональд Трамп опережает Джо Байдена в ключевых штатах. Поэтому большинство республиканцев в Конгрессе, которые поддерживают дальнейшую помощь Украине, подыгрывают небольшой группе трампистов, жестко связывающих ее с усилением безопасности на границе с Мексикой и изменениями миграционной политики для искателей убежища в США.

Во вторник вечером, 5 декабря, Владимир Зеленский должен был выступить на закрытом заседании Сената, который на следующий день собирался рассмотреть общий пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $111 млрд, где для Украины предусмотрено более $15 млрд. Но в последний момент украинский президент отменил свое онлайн -включение, а американские СМИ написали, что это закрытое заседание, где докладывали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор Нацразведки Эврил Гейнс и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун перерос в скандал и крики.

Действительно ли для нас все так плохо? Что будет, если до конца декабря Конгресс США не проголосует за дальнейшую помощь Украине? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Откровенный шантаж: Администрацию Байдена загоняют в тупик

Сразу отметим, что для Украины далеко не все потеряно. Если не до конца декабря, что маловероятно ввиду последнего развития событий, то в январе-феврале Конгресс США проголосует пакет помощи Украине на 2024 год. Большинство республиканцев, за исключением небольшой группы трампистов, явно подыгрывающих Москве, все же на стороне Украины, и голоса в Сенате и Палате представителей за нас есть. Двухпартийная поддержка сохраняется.

Хотя у Конгресса еще есть следующая пленарная неделя перед рождественскими каникулами, не исключено, что их отменят, и законодатели будут работать на праздники. "Если мне придется быть здесь на чертове (в оригинале fuс*ing – ред.) Рождество, я буду здесь", — сказал сенатор-демократ от Монтаны Джон Тестер.

Для того чтобы пакет на $111 млрд прошел Сенат, где демократы имеют большинство, нужно 60 голосов. Техническое голосование в среду, 6 декабря, показало, что "за" набирается пока 49 против 51. Республиканцы не дадут минимальное количество голосов за объединенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, где, кстати, предусмотрены деньги на границу с Мексикой, пока демократы не согласятся включить туда ужесточение иммиграционной политики в отношении искателей убежища в США.

"Если они хотят денег для Украины и Израиля, они их не получат, если не закроют границу. Меня поражает, что для них открытая граница (с Мексикой — ред.) важнее безопасности Европы или Ближнего Востока", — сказал сенатор-республиканец Митт Ромни из штата Юта.

Некоторые республиканцы настроены еще более категорично. Конгрессмен от Флориды Кори Миллс в принципе против продолжения помощи Украине, поскольку не считает, что в войне против России может быть победитель, и США имеют собственный госдолг на $34 трлн. Однако таких мнений, к счастью для Киева, среди республиканцев немного. Большинство настроены проголосовать за продление как военной, так и финансовой помощи Украине. Проблема, по их словам, лишь в том, что все вопросы смешали между собой: для республиканцев важны Израиль и граница с Мексикой, поэтому его демократы связали с Украиной и Тайванем. Иначе если каждый вопрос голосовать отдельно, как того хотят республиканцы, они не пройдут ни Сенат, ни Палату представителей.

"Мы не можем позволить Путину победить", — заявил Джо Байден в обращении к американскому Конгрессу в среду, 6 декабря, добавив, что готов к значительным компромиссам с республиканцами по границе с Мексикой, потому что иммиграционная система США действительно сломана.

Однако, по его словам, крайние республиканцы (Байден очевидно имел в виду трампистов – ред.) играют с нашей нацбезопасностью. "Честно говоря, думаю, это потрясающе, что мы дошли до этого момента. Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок, на который он может надеяться и отказаться от нашего глобального лидерства. Любое прерывание в нашей способности помогать Украине четко усиливает позицию Путина. У нас заканчиваются на это деньги", — добавил президент Байден.

Демократы заявляли, что своими требованиями республиканцы просто взяли в заложники дальнейшую помощь Украине. "Лидеры республиканцев сами говорят, что это не переговоры, а приставленный пистолет у виска Украины, чтобы получить все, что они хотят. Законодательство обычно работает не так", — сказал сенатор Шелдон Вайтхаус.

Однако, как пишет Politico, даже среди демократов, входивших в переговорную группу с республиканцами по вопросу границы с Мексикой, не было особого энтузиазма действительно добиться компромиссной договоренности. "Большинство (в Демократической-ред.) партии никогда не хотели этих переговоров и смотрят на переговоры о границе, которые требуются республиканцами, с незаинтересованностью и даже презрением", — говорится в статье. И об этом пишет не только Politico. То есть, как видим, оппозиция к подходам Администрации Байдена есть и в самой Демократической партии, никогда не проголосующей за усиление иммиграционного законодательства и изменение условий получения убежища в США.

Что на кону: американские солдаты будут воевать против России

"Это тот момент, которого ждал Путин, когда ему на самом деле не нужно делать многое и можно назвать это победой". Именно с этого предложения начинается статья CNN "Пока единство Запада по отношению к Украине ослабевает, Путин ожидает медленной победы", в которой содержатся мощные призывы к Конгрессу США немедленно проголосовать за дальнейшую помощь Киеву, поскольку это чревато войной НАТО с Россией.

На Западе непопулярно говорить об этом, потому что на каждом шагу, на каждой закрытой встрече, Украина слышит о десятках миллиардов помощи, которые уже получила. И мы за это благодарны. Однако, горькая правда в том, что, по данным Кильского института мировой экономики, в августе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем помощи Украине со стороны стран Запада достиг исторического минимума, сократившись почти на 90%.

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, на военную помощь Украине осталось около $5,9 млрд. Это не так мало, учитывая, что последний пакет вооруженной помощи от США был на $175 млн. Однако денег именно на финансовую помощь Украине, то есть на прямую бюджетную поддержку (а ежемесячно США вливают в украинскую казну около $1,1 млрд), уже нет. На следующий год дефицит нашего бюджета может составить $41 млрд, из них нераскрытых расходов – около $29 млрд.

Сейчас демократы представили в Сенате несколько иной законопроект на $111 млрд, объединяющий Украину, Израиль, Тайвань и мексиканский рубеж. В помощь Киеву, в отличие от предыдущего пакета на $106 млрд, который Администрация Байдена подавала до этого, здесь предусмотрено гораздо меньше – $15,4 млрд, а не $61 млрд. Да, действительно, с одной стороны, это объясняется немедленными бюджетными потребностями Украины. Поэтому, возможно, Белый дом надеется на принятие этого промежуточного пакета, а затем полноценного американского федерального бюджета, где для Украины предусмотрено более $60 млрд. Но где гарантия, что республиканцы и эту сумму не "порежут"?

Гарантий нет. Тем более, уже сейчас некоторые республиканцы говорят, что именно финансовую помощь Украине оказывать не нужно из-за коррупции, да и вообще эту "тяжесть" нужно переложить на плечи европейцев, ведь это в Европе продолжается война. Другие, и это мнение среди республиканцев превалирует, требуют от Администрации Байдена четкого плана и видения окончания войны России против Украины. То есть, условно, они хотят знать, в каком оружии нуждается украинская армия более чем на $60 млрд американской помощи, и какие территории Украина освободит за эти деньги.

Это откровенная манипуляция. Ведь, во-первых, мы не должны быть заложниками стратегических ошибок Администрации Байдена, которая так боялась возможного риска эскалации со стороны России, оказывая Украине дозированную вооруженную помощь, попавшую в ловушку Путина долгой войны на истощение. К тому же, летнее контрнаступление Украины на земле (потому что в Черном море мы имеем существенные успехи) не достигло цели, потому что, по словам эксглавы ЦРУ Дэвида Петреуса, западную технику и оружие Украина получала с существенными задержками.

Во-вторых, это война и невозможно точно, вплоть до каждого снаряда, спрогнозировать, сколько оружия нужно Силам обороны Украины, чтобы, например, дойти до Азовского моря и перерезать России сухопутный коридор от оккупированного Донбасса до Крыма.

"Это война, и думать, что можно посчитать, куда улетел каждый отдельный артиллерийский снаряд и каждый выпущенный шар, — это мечты. Американские солдаты, вероятнее всего, будут привлечены, если Путин одержит стратегическую победу в Украине, а затем, возможно, нападет на одного из наших союзников по НАТО", — заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Сейчас в западном экспертном сообществе приобретает популярность мнение, что Украину нужно готовить к многолетнему сдерживанию России. Это нечто вроде "израильской модели", которую нам продолжает предлагать Администрация Байдена, заворачивая это в яркую обертку под названием "гарантии безопасности", ничего общего с собственно настоящими гарантиями не имеющее. В Украине осознают, что, учитывая "линию Суровикина", а также еще много волн мобилизации, которые Путин может объявить после своих президентских выборов 17 марта 2024 года, выбить россиян с оккупированных украинских территорий – дело кропотливое и долгое. Но, обладая технологическим вооруженным преимуществом, сделать это возможно.

Поэтому Администрации Байдена надо наконец-то честно ответить на вопрос, который им справедливо задают республиканцы: "Какова ваша стратегия в войне России против Украины?". Новый пакет по Украине, Израилю и Тайваню на $111 млрд, который на днях демократы представили в Сенате, хотя и предусматривает меньше денег именно на помощь Киеву, однако содержит $43,6 млрд инвестиций именно в американский ОПК. И тут непонятно: исключительно ли это на пополнение американских запасов, или Украина сможет надеяться на получение оружия, на которое пойдут эти деньги?

По мнению старшего научного сотрудника Гудзонского Института Люка Коффи, да, эта война может длиться годами, поэтому украинцам нужно дать необходимое оружие именно для победы, а не для выживания. "Украине не стоит отчаиваться. Опрос Фонда Рейгана показал, что три четверти американцев считают важным, чтобы Украина выиграла войну против России. С этим согласились 71% республиканцев. Вряд ли 2024-й станет для Украины годом мира. Поэтому, с наступлением зимы, пока в Конгрессе разгораются дебаты по дополнительной помощи, война для Украины вступает в решающий период", — считает эксперт.

"Дополнительное финансирование для Украины зависит от принятия трансформационных изменений в законы о безопасности границ нашей страны", — заявлял спикер Палаты представителей, трампист Майк Джонсон.

Однако где гарантия, что республиканцы не выдвинут новые требования, если Администрация Байдена пойдет на уступки иммиграционной политике США? Американские эксперты сходятся во мнении, что Белому дому нужно активнее включаться в адвокацию помощи не только Украине, но и Израилю и Тайваню, потому что за происходящим сейчас на Капитолийском холме с насмешкой наблюдают не только в Москве, но и в Пекине и Тегеране. .