В шаге от пропасти: почему США и ЕС не дают нам оружие, и есть ли у Украины "план Б"

Украина ожидает от США и ЕС одобрения крупных последующих пакетов военной и финансовой помощи уже в январе-феврале. Однако не факт, что их существенно не сократят.

Пока западные партнеры придерживаются самоограничений по предоставлению нам дальнобойных ракет, потому что это, по их мнению, может спровоцировать Путина на мифическую эскалацию, Россия уже бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. Сначала об этом написала The Wall Street Journal, что поставки из КНДР уже начались, добавив, что Москва также вплотную приблизилась к закупке иранских баллистических ракет малой дальности, что может произойти уже этой весной. А затем координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби добавил: 30 декабря и 2 января, во время атак по Украине, Россия уже применила северокорейские баллистические ракеты.

Поэтому на 10 января США созывают Совбез ООН и обещают дополнительные санкции. Чуть позже, из-за массированных российских дронов и ракетных атак, по запросу Киева соберется и Совет Украина-НАТО. Хотя вместе с этим США и Германия должны были наконец передать Украине ракеты ATACAMS и TAURUS. Правда, и здесь есть нюанс. Ведь дальность поражения ATACAMS – до 300 км (и это скорее из области фантастики, что США могут предоставить нам их модернизированную версию более чем на 400 км), TAURUS – до 500 км. Предоставленные России северокорейские ракеты способны поражать цели на расстоянии до 900 км. Иранские ракеты, которые может приобрести Москва, имеют дальность от 300 до 700 км.

Это значительное усиление ракетных запасов России, пытающегося истощить украинскую ПВО. Мы, как известно, очень зависим от западных поставок ракет и боеприпасов к системам противовоздушной обороны. И не только к ним. А наши союзники, из-за своих внутриполитических распрей, не могут согласовать пакеты помощи Украине на этот год. И это в то время, когда британский The Telegraph со ссылкой на представителей местных подразделений украинской разведки сообщает, что уже 15 января российские войска могут начать наступление под Харьковом. Хотя в Харьковской военной администрации и ВСУ это опровергли, заявив, что концентрации российских войск на границе нет.

Что с западной военной и финансовой помощью? Когда будет оружие и деньги, будут ли вообще? Не останемся ли мы один на один с Россией, которой помогают Китай, Иран, Беларусь и Северная Корея, и не только они? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Помощь уменьшится: Украина больше не приоритет для США

С 4 по 11 января госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Турции, Египте, Греции, Иордании, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и, конечно же, в Израиле. Цель — не допустить разгорания Великой войны в регионе, что, по многочисленным сообщениям американских СМИ, может существенно навредить предвыборной кампании Джо Байдена и его рейтингам. Хотя и без этого он уже существенно уступает Дональду Трампу.

Но приоритет понятен. Иначе мы бы увидели Блинкена в Украине. Да, он был с визитом в Киеве в сентябре 2023 года. Однако ситуация для Сил обороны Украины и украинского общества, которые все больше отчаиваются в западной поддержке, намного хуже. Politico пишет, что у Вашингтона есть условный "план Б", если большая война в регионе, в которую могут быть вовлечены США, таки разразится. Да и Джо Байден заявлял, что США потянут несколько фронтов одновременно. Однако, похоже, его Администрация избрала другой путь. Поскольку, в отличие от Украины, дальнейшая помощь Израилю противоречий среди республиканцев и лично Трампа не вызывает.

Есть ли у США "план Б" для Украины? Похоже, что нет. По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, Вашингтон не отказывается от поддержки Украины "столько, сколько это будет нужно", но не на уровне 2022-2023 годов, потому что цель Вашингтона — помочь Киеву построить собственный ОПК, чтобы мы могли сами финансировать, производить и закупать вооружение.

"Но мы еще не на этом пути. Именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", — добавил Мэтью Миллер.

Можно только думать, с какой целью было сделано это заявление: чтобы сказать то, что хотят слышать республиканцы в Конгрессе; или потому, что в Администрации Байдена действительно так считают. Однако за эту политику Белый дом критикуют уже в США. В ответ на информацию о появлении северокорейских баллистических ракет на вооружении России экономист Андерс Ослунд написал в Х:

"Имеют ли США правительство?".

Бывший посол США в России Майкл Макфол был еще более жестким, дописав в Х, что США больше не могут дальше откладывать принятие помощи Украине:

"Мы разоружили Украину в 1994 году. Мы не дали Украине почти ни одного оружия после вторжения Путина в 2014 году. Мы не смогли сдержать вторжение Путина в 2022 году. Мы не можем снова подвести Украину…".

И, как точно дописывали в эти дни многие западные эксперты и аналитики:

"Задержка и дозированность военной поддержки Украины – это военная поддержка России".

Американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в своей новой статье справедливо замечает: все, что украинцы делают для нас, может быть нивелировано уже в 2024 году, Россия может выиграть войну и начать новые, в которые солдаты западных армий будут вовлечены напрямую.

"Большинство средств на оборону, которые мы номинально тратим на Украину, на самом деле остается в США. Оружие, которое нужно Украине, — это в значительной степени оружие, на утилизацию которого пошли бы ваши налоговые доллары. Например, у нас есть около тысячи ракет большой дальности, за которые мы вскоре заплатим налоги, чтобы разобрать их и выбросить на свалки. Эти же ракеты, переданные Украине, будут серьезно препятствовать нападениям России и позволят Украине выиграть войну", — отметил Тимоти Снайдер.

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Неизвестно, имел ли он в виду именно ракеты ATACAMS. Но, в день выхода статьи Тимоти Снайдера, Newsweek написал, хотя это потом и опровергли в Пентагоне, что США вроде бы собираются уничтожить эти ракеты, в которых нуждается Украина, потому что у них истекает срок срока эксплуатации. ТСН.ua напомнит читателям, что мы уже получили около 20 ракет ATACAMS с кассетной боевой частью. Однако это капля в море. По многочисленным сообщениям американской печати и экспертов, США имеют на складах от 1,5 до 2 тыс. таких ракет разной модификации и дальности поражения. Однако по политическим мотивам, чтобы не провоцировать Путина, Украине их не передают.

Аналогичная история с немецкими ракетами TAURUS. ТСН.ua уже писал, что, по анализу западных военных аналитиков, именно они могут существенно повредить Керченский мост. Уже даже премьер Баварии Маркус Зедер, которого нельзя назвать абсолютным сторонником Украины, призывает предоставить нам эти ракеты. Однако правительство Олафа Шольца, а точнее, оно лично, не принимает это решение.

По словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густава Гресселя, голоса в немецком оборонном сообществе призывают к осторожности, потому что TAURUS является основной немецкой системой для нанесения глубоких ударов, и, в отличие от Великобритании и Франции, уже разрабатываемого преемника SCALP/Storm Shadow, Германия намерена использовать TAURUS до 2040-х годов.

"Немцы не только опасаются, что их запасы этих ракет иссякнут, но более того, что россияне получат эту ракету, которую передадут Украине, и найдут способ, как ей противодействовать, изучив характеристики ее незаметности", — говорит Густав Грессель.

Вот зла: почему Запад не дает Путину проиграть

А есть ли у Украины "план Б"? В этом отношении в нашем обществе в последнее время много споров, особенно после заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что есть только "план А". Хотя до этого советник главы ОПУ Михаил Подоляк говорил, что "план Б" у Украины все-таки есть. Однако, честно говоря, возмущения в украинских соцсетях безосновательны, потому что Кулеба и Подоляк имели в виду совершенно разные вещи.

"Планом А" Дмитрий Кулеба назвал полное восстановление территориальной целостности Украины, локализацию производства оружия и членство в НАТО, а план Б, по его словам, нам не нужен. Михаил Подоляк, говоря о "плане Б", имел в виду военную экономику, локализацию производства оружия в Украине, в том числе путем получения лицензий от западных компаний и стран, и производство оружия совместно с другими западными партнерами в Украине или на их территории.

Однако на практике все гораздо сложнее. Ранее ТСН.ua уже не раз писал, что Украина очень зависит не только от западной военной, но и финансовой помощи. И за такой короткий промежуток времени, как два года полномасштабной войны (а война действительно длится уже 10 лет, однако раньше нам и противотанковые комплексы Javelin не давали, не то, что производственные технологии), просто невозможно наладить у себя собственный замкнутый цикл военного производства. А страны-участники "Рамштайна" не спешат инвестировать в свои ОПК. Более того, учитывая нехватку государственных гарантий, цены на те же боеприпасы, в которых очень нуждается Украина, взлетели в разы.

К тому же, нужно вслух говорить и об ответственности Запада, когда речь идет о северокорейских баллистических ракетах, уже находящихся на вооружении России, и иранских, которые Москва вскоре может закупить. Ведь даже после появления в России иранских "шахедов" в больших количествах и передачи Москве соответствующих производственных технологий (напомним, что в России уже работает завод по производству этих дронов), в США и ЕС не исключали возможности возвращения к ядерному соглашению с Ираном. А в отношении северокорейских баллистических ракет украинские эксперты уже говорят, что с их производством КНДР, которая с 5 января начала обстреливать береговую зону Южной Кореи, могла помочь Россия. К тому же, наивно считать, что такое производство в Северной Корее было бы возможно без молчаливого согласия Китая.

Учитывая поддержку России со стороны Китая, Северной Кореи, Ирана и многих других стран, помогающих Москве обходить санкции, в одиночку эту войну Украина не выиграет. Однако большой энтузиазм помочь нам со стороны наших союзников и партнеров мы не видим. Из Вашингтона постоянно слышно, что деньги в поддержку Украины заканчиваются, а новый пакет помощи на 2024 год Конгресс не голосует. The New York Times недавно тоже добавила "измены": Белый дом и Пентагон уже предупредили Киев, что США скоро не смогут передавать Украине достаточно ракет для систем Patriot, стоимость которых составляет $2-4 млн за штуку. А вот с боеприпасами на фронте уже проблема. По данным британского Королевского института объединенных служб (RUSI), Россия выпускает по 10 тыс. снарядов в день — в пять раз больше, чем Украина.

Оружие и деньги: когда США и ЕС одобрят поддержку Украины

"Я бы так вообще не говорил". Это ответ спикера Госдепа США Мэтью Миллера на вопрос, начала ли Россия получать преимущество в этой войне, которую, по словам многих западных аналитиков, можно выиграть. Вопрос только во временных рамках и объеме военной помощи Украине со стороны союзников. Президент Atlantic Council Фредерик Кемпе, ссылаясь на мнения чиновников из Администрации Байдена, пишет в своей статье, что на третьем году полномасштабной войны Украине следует сосредоточить военные ресурсы на юге, Крыме и Черном море.

"Официальные лица, с которыми я общался, считают, что Украина вряд ли выиграет войну в 2024 году. Прежде всего, она должна превратить контролируемый Москвой Крым из российского стратегического актива в уязвимое место. Чтобы достичь этого, Киев должен расширить свои недавние достижения в Черном море и приложить единые военные усилия на юге, удерживая и защищая север и восток. Этот уровень успеха требует постоянной и устойчивой финансовой и военной поддержки со стороны США и Европы, без которой единственной опцией Украины будет сугубо оборона", — отмечает Фредерик Кемпе.

О необходимости встать в стратегическую оборону в 2024 году публично говорят и украинские военные эксперты. Однако для этого нам нужны ресурсы и оружие. А этого пока не видно. ТСН.ua уже писал, что в конце прошлого года ЕС так и не одобрил предоставление Украине ни 50 млрд евро финансовой помощи, ни военной на 20 млрд евро, рассчитанных на 4 года. И причина не только у вето венгерского премьера Виктора Орбана. Многие другие страны-члены ЕС хотят сокращения расходов, поэтому предлагают "порезать" именно военную помощь Украине на 20 млрд евро на меньшие суммы.

Что касается пакета не будет консенсуса, Брюссель будет искать обходные пути. Об этом недавно сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Речь идет о возможных двусторонних договоренностях в рамках, например, межправительственного соглашения с Украиной с одной стороны, и ЕС с другой. То есть, простыми словами, речь о создании дополнительной "украинской корзины", которую каждая из стран-членов ЕС (обычно кроме Венгрии) будет пополнять по своей квоте.

Что касается дальнейшей американской помощи, света в конце тоннеля пока не видно. Напомним, что из-за завышенных требований трампистов, к которым впоследствии присоединилось большинство республиканцев (среди них много и тех, кто искренне поддерживает Украину), учитывая рост рейтингов Дональда Трампа накануне президентских выборов в США, с сентября прошлого года Конгресс парализован. Республиканцы требуют направить больше денег на усиление безопасности на мексиканской границе и более жесткой иммиграционной политике, вплоть до выдворения уже находящихся в США.

Вопросы границы с Мексикой Белый дом объединил в одном пакете с помощью Украины, Израиля и Тайваня. Однако республиканцы против такого подхода, настаивая, что помощь Украине, а на 2024 год Администрация Байдена спрашивала у Конгресса более $60 млрд, должна голосоваться вообще отдельно. Но гарантий, что в таком формате она вообще когда-нибудь будет одобрена, никаких. Потому что спикер Палаты представителей, трампист Майк Джонсон повторяет, что ждет от Белого дома информацию о конечных целях войны и поддержки Украины.

"Я всегда говорил, что Владимиру Путину нужно победить. Однако, какова конечная цель в Украине? Какова наша стратегия? Наш федеральный долг — $34 трлн. Это очень серьезное дело. Чтобы послать деньги в Украину, чтобы помочь им в их конфликте, мы фактически должны одолжить их откуда-то", — сказал в интервью CBS News Майк Джонсон, также манипуляция.

В понедельник, 8 января, конгрессмены возвращаются к работе с новогодних каникул. Никто не знает, будет ли внесен новый законопроект о дальнейшей поддержке Украины и других вопросов, попытаются ли законодатели принять существующий. Тем более, никто не знает, когда это даже теоретически возможно. Однако вроде бы им уже удалось достичь соглашения по финансированию правительства на 2024 год. То есть, шатдауна после 19 января — остановки работы всех госструктур — таки не будет. По крайней мере, учитывая предварительные договоренности республиканцев и демократов о потолке федеральных расходов на уровне $1,59 трлн.

Не исключено, что эти $60 млрд, которые у Конгресса для нас спрашивала Администрация Байдена, могут порезать. Однако это очень отрицательный сценарий для Киева. Ранее украинские чиновники неофициально говорили ТСН.ua, что на этот случай у нас как раз есть "план Б" – заморожены $300 млрд российских активов. Однако на их получение рассчитывать бесполезно. Максимум — это прибыль или налог с них. Многие европейские страны апеллируют к тому, что это суверенные активы, которые нельзя трогать, иначе это запустит цепную реакцию.

Однако, похоже, некоторые страны Европы до сих пор не осознают масштаб опасности. Например, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянский флот имеет на вооружении всего 63 ракеты. А в Германии, по сообщению Bild, уже больше года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся и украинские военные. Ну а США, похоже, просто не до этого. После предварительной договоренности об избежании шатдауна на сайте Белого дома появилось краткое сообщение президента Байдена, которое не имело никакого упоминания об Украине, но дополнительный запрос, о котором идет речь, как раз о $60 млрд для нас:

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрожать закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пора действовать".