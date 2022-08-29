В шаге от радиационной катастрофы: устроит ли РФ масштабную аварию на ЗАЭС и как реагирует мир на шантаж Путина

ЗАЭС россияне захватили в начале марта и ведут плотные обстрелы. Атаковать саму Запорожскую АЭС российская армия начала в начале августа. От действий оккупантов на станции пострадать может не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

На ЗАЭС 25 августа впервые в истории из-за циничных атак россиян произошло полное отключение от энергосети. На следующий день работникам станции удалось подключить к сети два энергоблока. Однако если тогда катастрофы удалось избежать, то уже как минимум месяц станция заминирована оккупантами и опасность сохраняется ежедневно.

К масштабной аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Если на ЗАЭС произойдет взрыв или пожар, потенциальные последствия будут значительно превышать последствия аварии на ЧАЭС.

Что происходит на ЗАЭС и как мир реагирует на варварские действия России, читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация на ЗАЭС

Работа ЗАЭС сегодня

По состоянию на утро 29 августа Запорожская АЭС и дальше подключена к украинской энергосистеме. Два энергоблока Запорожской АЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

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Однако, из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

По данным "Энергоатома", в течение 28 августа российские военные продолжали обстреливать Энергодар и площадку ЗАЭС.

В результате циничных атак оккупантов ранения разной степени тяжести получили 10 мирных жителей Энергодара, четыре из них – работники атомной станции.

Несмотря на все, на станции остаются украинские работники, которые прилагают все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

Дополнительная техника оккупантов

По данным "Энергоатома", ночью 22 августа в ремонтную зону ЗАЭС российские войска дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков. Кроме того, Москва увеличила количество военных на станции.

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В свою очередь глава пресс-службы главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что россияне не только завезли на станцию оружие, а заминировали ряд коммуникаций. В подтверждение преступных действий The Insider опубликовал видео, на котором видно, как оккупанты прячут военную технику в энергоблоки.

Последствия в случае крушения на ЗАЭС

Специалисты Госатомрегулирования Украины спрогнозировали, что в случае аварии на ЗАЭС радиоактивное облако, в условиях 29 августа, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

"Энергоатом" отмечает, что радиоактивное облако может задеть Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Крым и Черное море.

В связи с опасностью власти прорабатывают план возможной эвакуации населения, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Глава Запорожской ОВА Александр Старух считает, что в случае аварии на Запорожской АЭС придется эвакуировать около 400 тысяч человек.

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"Ситуация опасна не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области. Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие", — отметил он.

По прогнозам Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, возможные последствия пожара или взрыва на ЗАЭС будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС. Потенциальная площадь зоны отчуждения в случае катастрофы составит 30 тыс. кв. км – это более 10 чернобыльских зон. Соответственно, территория Запорожской области станет непригодной для проживания. Площадь же загрязненной территории может достигать 2 млн. кв. км.

"Количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек, а погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн человек. Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр", – предупредила советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина.

Как реагирует мир

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед министрами обороны стран-партнеров, 11 августа предупредил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

"По последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути — тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара", — заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в недавнем заявлении подчеркнул, что российские военные превратили Запорожскую АЭС в военную базу, чем поставили под угрозу весь континент. Украинский министр отметил необходимость того, чтобы россияне покинули территорию станции.

В свою очередь, министры иностранных дел G7 призывают Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины как законного владельца. Отмечается, что украинские работники электростанции должны иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.

"Именно контроль России над станцией представляет угрозу для региона", – говорится в заявлении министров.

Соединенные Штаты заявляют, что Россия не намерена признавать серьезную угрозу радиационного загрязнения вокруг ЗАЭС, добавив, что по этой причине она заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия.

"Только Российская Федерация решила заблокировать принятие итогового документа по завершении десятой Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия не признает радиационные риски вокруг Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Франция и Великобритания тоже заявили, что Россия должна вернуть Украине контроль над ЗАЭС. А представитель Китая призвал "быстрее возобновлять переговоры и искать решение украинского кризиса максимально рациональным способом".

Действия МАГАТЭ

На угрожающие действия РФ отреагировали и в МАГАТЭ – организации, отвечающей за ядерную безопасность в мире. После того, как оккупанты едва не попали в хранилище отработанного ядерного топлива 9 августа, организация заявила, что этот обстрел нарушил практически все незаменимые компоненты ядерной безопасности и безопасности.

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В течение длительного времени оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции. И только 29 августа миссия наконец-то отправилась к захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Впрочем, по данным "Энергоатома", оккупанты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС, чтобы украинцы не рассказали специалистам о преступлениях россиян на станции и использовании ее в качестве военной базы армией РФ.

Однако, даже если Россия пропустит эту миссию и специалисты смогут приехать на Запорожскую АЭС, опасность не миновала, отмечает директор по информации ассоциации Украинский ядерный форум Ольга Кошарная.

"Опасность не миновала. Дело в том, что все уже нарушено по нормам и рекомендациям МАГАТЭ, радиационный мониторинг периодически нарушался. Физическая целостность станции нарушена, непонятные люди там ходят — какие-то блогеры, военные. В машинные залы завезли боекомплекты. Персонал станции — под давлением" ", – объяснила Ольга Кошарная.

Зачем это россиянам

По мнению эксперта по ядерной безопасности Ольги Кошарной, россиянам важно получить контроль над ЗАЭС. Сейчас оккупанты пытаются подключить к российской энергосистеме Запорожскую АЭС. Они хотят перенаправить эту энергию на оккупированные части Херсонской и Запорожской областей в Мариуполь и границу.

"Украсть атомную станцию полностью — это, пожалуй, особенная гордость для них. Россия — страна-грабитель. Когда началась война в 2014 году, они же вывозили целые заводы из Донецкой и Луганской областей. Сейчас они воруют зерно... Им это нужно ( перенаправить энергию) для поставки оккупированных ими территорий с подачей в Краснодарский край, хотя там тоже есть атомные станции, но там есть дефицит электроэнергии", — сказала она.

Чем завершатся обстрелы ЗАЭС оккупантами

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупанты вряд ли рискнут уничтожить ЗАЭС. Он считает, что россияне будут продолжать обстреливать Энергодар и территорию Запорожской АЭС "по инерции", а через некоторое время ситуация утихнет и полностью сойдет на нет.

Эксперт выразил убеждение, что ситуация с ЗАЭС — это обычный блеф оккупантов, у которых инстинкт самосохранения все же возобладает. По его мнению, Запорожская АЭС нужна РФ "целая и невредимая, иначе они бы ее уже давно взорвали и ушли".

"Да, опасность существует. В любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Они хоть и криворукие, но не совсем идиоты. Вы же помните, кто первым объявил эту "угрозу". Это был генерал-майор войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Это был человек, который понимал, о чем говорит", – высказался Жданов.

Аналогично мнение и российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин. По его словам, "сейчас мы находимся в фазе шантажа путем возможного подрыва Запорожской АЭС, какого-то из энергоблоков, потому что то, что делает Москва – шантаж".

Российский публицист Андрей Пионтковский убежден, что Путин осознает угрозу и из Москвы начали раздаваться кардинально другие заявления.

"Они говорят, что ядерная война невозможна, ведь в ней не будет победителей, а российское ядерное оружие существует только для сдерживания возможной ядерной атаки", – говорит публицист.

Отметим, что Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию уволить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира.

Напомним, оккупантов, находившихся на ЗАЭС, забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

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