В шаге от Третьей мировой: как Запад убеждает Израиль не бить по Ирану, и причем здесь Россия и Китай

Уже на этой неделе Конгресс США может, наконец, проголосовать за военную помощь Израилю и Украине. По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, в обеих палатах якобы есть консенсус.

К жесткой реальности американских законодателей, прежде всего республиканцев, вернула первая беспрецедентная атака Ирана непосредственно со своей территории (примерно за 1770 км) по Израилю. Поздно вечером, 13 апреля, Тегеран выпустил около 350 ракет, большинство из которых были баллистическими, и беспилотников. Тегеран назвал эту операцию "Честное обещание", ставшую возмездием за удар Израиля по консульству Ирана в Сирии 1 апреля, где погибли семь иранских командиров, учитывая двух генералов.

По информации американских медиа, после разговора Джо Байдена с Биньямином Нетаньяху, Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану. Хотя, по словам президента Исаака Герцога, страна "рассматривает все варианты". Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон также призвал Израиль не прибегать к эскалации, ведь, по его словам, "во многом это было двойное поражение Ирана, потому что его атака (против Израиля – ред.) была почти провалена, а сейчас лучше сосредоточиться на договоренности. о прекращении огня в Газе

Израильский военный кабинет на заседаниях 14 и 15 апреля так и не согласовал возможный ответ на атаку Ирана. Как пишет CNN, многие выступали за жесткие действия. Но эксперты отмечают: если ответ Израиля и будет, то очень ограниченным, возможно даже дипломатическим, потому что атака Ирана действительно не достигла своих целей.

Во-первых, как сообщили в Армии обороны Израиля, 99% вражеских целей были перехвачены, в том числе силами США, Британии, Франции и Иордании.

Во-вторых, как пишет ABC News со ссылкой на американских чиновников, половина иранских баллистических ракет (которые, кстати, Иран хотел продать России для войны против Украины – ред.) не смогли запуститься или не долетели до целей и упали.

Но закрыть глаза на действия Ирана со стороны Запада было бы катастрофической ошибкой. По словам посла Израиля при ООН Гилада Эрдана, Тегеран (который поддерживает Москва и Пекин – ред.) нужно остановить, пока не дошло до региональной войны, которая может перерасти в мировую. Украина об этом предупреждает давно. Но нам, в отличие от Израиля, западные союзники и партнеры почему-то не помогают сбивать иранские "шахеды" и российские ракеты, потому что это может привести к неконтролируемой эскалации и ядерной войне. Хотя еще не известно, не помогла ли Россия Ирану стать на шаг ближе к получению ядерного оружия.

Каким же будет ответ Израиля и Запада на действия Ирана? Почему эта беспрецедентная по масштабам атака Тегерана может ускорить принятие Конгрессом США вооруженной помощи Украине? И как очередное обострение на Ближнем Востоке может сказаться на ходе войны России против Украины? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Израиль не стремится к войне: но Иран должен получить жесткий ответ

Израиль решил отложить наземную операцию в городе Рафах, что вблизи границы Сектора Газы с Египтом, где находятся более 1 млн (имеются данные о 1,5 млн) перемещенных палестинцев – это более половины населения Газы – из других городов из-за боевых действий. Пока неизвестно, связано ли это с помощью США, Британии и Франции в отражении атаки Ирана. Однако, еще в конце марта — начале апреля именно они убеждали Нетаньяху этого не делать. Но премьер Израиля отмечал, что террористический ХАМАС нужно добить, поэтому наступление на Рафах состоится без поддержки США.

Америке накануне президентских и выборов в Конгресс осенью, а также Британии накануне парламентских выборов (точная дата еще не определена, однако выборы должны состояться в этом году) крайне необходимо перемирие в Газе из-за растущей критики действий Биньямина Нетаньяху. Особенно на фоне сообщений о голоде, начавшемся на севере Газы, и проблеме с отселением гражданского населения из Рафаха в безопасные районы. Многие эксперты и аналитики в комментариях западным СМИ утверждали, что перемещение людей возможно только в центральную часть Сектора Газа, где нет никакой инфраструктуры.

"Премьер Израиля всегда хотел вызвать какую-то конфронтацию с Ираном, потому что это может ослабить международное давление на Израиль, чтобы он прекратил агрессию в Газе. Проблема — Газа и Западный берег реки Иордан — и наше внимание должно быть сосредоточено на этом. Если мы не решим этот вопрос, шансы на региональную эскалацию сохранятся", — сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, несмотря на то, что его страна также перехватывала иранские беспилотники и ракеты в своем воздушном пространстве.

Поэтому сейчас Израиль находится между двумя огнями: с одной стороны, если Тель-Авив все же решит ответить Терегану военным путем, то рискует подвергнуться жесткой критике западных союзников; если решит сосредоточиться на наземной операции в Рафахе, это опять-таки вызовет возмущение, прежде всего США, Британии и Франции, и во время возможной следующей атаки они уже не будут так активно сбивать иранские "шахеды" и баллистические ракеты. Поэтому СМИ предполагают, что Израиль может ограничиться ударами по иранскому прокси в Сирии, Ливане и Ираке.

Еще в воскресенье, 14 апреля, Reuters со ссылкой на неназванных турецких чиновников писал, что Тегеран заранее проинформировал Анкару о подготовке удара по Израилю. А США, по информации издания, в свою очередь предупредили Иран из-за Турции, что все должно быть "в определенных пределах". О предупреждении официально заявлял и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан. Хотя уже в понедельник, 15 апреля, Великобритания опровергла, что Тегеран вроде бы кого-то предупреждал об ударе за 72 часа. "Я хотел бы возразить это заявление", — сказал спикер британского правительства.

По словам Дэвида Кэмерон, Израиль имеет право на ответ. Тем не менее, глава британского МИД надеется, что Тель-Авив не пойдет на эскалацию. Мероприятие опасается, что это может привести к началу настоящей войны в регионе. Axios сообщает, что страны G7 обратятся в Израиль воздержаться от ответных действий. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, последние 36 часов Вашингтон потратил на "координацию дипломатического ответа, чтобы предотвратить эскалацию". "Мы не стремимся к эскалации, но будем продолжать поддерживать защиту Израиля и защищать наш персонал в регионе", — сказал Блинкен.

Западные СМИ сообщают, что Израиль также обсуждает дипломатический ответ – дальнейшую изоляцию Ирана на мировой арене. По информации Financial Times, среди возможных шагов – признание иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией и введение санкций против иранских программ по производству беспилотников и ракет. А Конгресс США может рассмотреть закон о запрете импорта иранской нефти в Китай.

"В то же время правительство (Израиля – ред.) не может допустить, чтобы первая атака Ирана на израильскую территорию осталась без ответа. Среди военных вариантов, военный кабинет рассматривает атаку на иранский объект, но, которая бы не привела к потерям", – пишет CNN.

Помощь Украине: почему союзники не сбивают российские дроны

Еще в воскресенье, 14 апреля, спикер российского МИД Мария Захарова в очень дерзкой форме ответила на призыв израильской посла в Москве Симоны Гальперин осудить иранскую атаку: "Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам" И я". Однако позже МИД РФ опубликовал свою официальную позицию, где назвал действия Ирана "правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН" — так же, как Кремль оправдывал начало полномасштабной войны против Украины.

Российское пропагандистское телевидение и Telegram-каналы также публично встали на сторону Ирана. Однако можно ли сказать, что за очередной эскалацией на Ближнем Востоке стоит Россия? Или Китай, учитывая его огромное влияние в Иране? Москве, как и Пекину, которые вместе с Ираном и Беларусью сформировали новую мировую ось зла, безусловно выгодна любая эскалация, распыляющая внимание и ресурсы Запада, ослабляя прежде США. Поэтому Израиль и союзники должны дать решительный ответ Ирану, а не демонстрировать очередное поощрение агрессоров.

Однако, без поддержки западных союзников, Израиль вряд ли отразился бы от такой массированной иранской атаки ракетами и дронами. И это то, что вызвало наибольшее возмущение среди украинцев: почему США, Великобритания и Франция – три западных ядерных мощи – помогают Израилю, в одиночку сбивая иранские дроны и баллистику, а российские ракеты только провожают своими истребителями (как это было в последний раз в воздушном пространстве). Польши – ред.), ожидая, когда они вернутся в Украину, чтобы поразить цель.

По словам Эмманюэля Макрона, Франция перехватывала иранские беспилотники и ракеты по просьбе Иордании, потому что уже несколько лет там находится французская авиабаза для борьбы с терроризмом. "Воздушное пространство Иордании было нарушено. Мы должны были поднять наши самолеты и перехватить то, что должны были перехватить", – сказал Макрон.

Дэвид Кэмерон ответил на вопрос, почему Великобритания не хочет помочь Украине сбивать российские дроны и ракеты: "Если вы хотите избежать расширения войны в Европе, думаю, единственное, чего нужно избегать, – это прямое столкновение войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации. Использование истребителей не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники, ведь системы ПВО более эффективны».

Однако у Украины нет достаточно эффективных систем ПВО, таких как Patriot, чтобы сбивать российскую баллистику. Владимир Зеленский подчеркнул, что решительные действия союзников в Израиле не допустили потери инфраструктуры страны. "То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно политической воли", — добавил украинский президент. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил о потенциально 100 "свободных" системах Patriot в мире. Однако, только Германия согласилась передать нам свой "патриот".

В преддверии прошлогоднего Вильнюсского саммита НАТО многие американские СМИ писали, что Запад, прежде всего США, не могут предложить Украине политическое приглашение к вступлению в Альянс. В Вашингтоне рассматривали для Киева "израильскую модель" отношений с блоком. Как известно, Израиль является основным союзником США вне НАТО. Однако, как видим, и это осталось на уровне разговоров даже в преддверии юбилейного Вашингтонского саммита НАТО в июле.

Как Израилю, хоть и с помощью союзников, однако все же удалось отразить массированную иранскую атаку "шахедами" и дронами? Американские СМИ подробно описывают, из чего состоит многоэшелонированная система ПВО Израиля. На самой низкой строчке находится очень известный в Украине "Железный купол", который мы очень долго пытались получить, но тщетно. Это американо-израильская разработка, как и комплекс "Праща Давида" (совместная разработка израильского Rafael Advanced Defense System и американского Raytheon), сбивающего цели малой и средней дальности. На третьей строчке израильского ПВО – системы Arrow 2 и Arrow 3, также разработаны совместно с США, способными сбивать баллистику. И, наконец, Израиль имеет на вооружении F-35I. К слову, Тель-Авив стал первым после США пользователем самолетов этого типа.

Как видим, даже "израильскую модель" для Украины США серьезно не рассматривают. Израиль имеет доступ к американским военным технологиям, чего нет у Украины. Мы даже до сих пор не имеем истребителей F-16, которые могли бы нам серьезно помочь в обезвреживании российских планирующих бомб, от которых сейчас на фронте нет защиты. Конгресс США уже более полугода не может принять даже пакет вооруженной поддержки Киева на $60 млрд. Хотя конгрессмены от Республиканской партии и убеждают, что шансы существенно увеличились после атаки Ирана по Израилю, а также публичного заявления Дональда Трампа, что он не против, если это будут кредитные деньги, пока спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил голосование пакета помощи только для Израиля.