В шаге от ядерной аварии: какими действиями на ЗАЭС оккупанты увеличивают риски катастрофы

Эксперты МАГАТЭ почти каждый день слышат взрывы и стрельбу из автоматов на территории Запорожской АЭС.

Оккупированная Запорожская АЭС – на грани аварии. В среду, 4 октября, стало известно, что захватчики вывели четвертый энергоблок из состояния "холодного останова" в состояние "горячего", что запрещено из-за рисков катастрофы.

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МАГАТЭ провело ротацию

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что во вторник, 3 октября, агентство по атомной энергии провело ротацию своих представителей на оккупированной Запорожской АЭС. Таким образом, по его словам, они продолжают обеспечивать безопасность на электростанции.

"После сегодняшней ротации на ЗАЭС и через год после МАГАТЭ продолжает важную работу по обеспечению безопасности и защищенности объекта. Сейчас мы выполняем наши миссии независимо и с полной отдачей", - говорится в его сообщении в X.

МАГАТЭ не может гарантировать безопасность

По мнению эксперта по атомной энергетике Людвига Литвинского, несмотря на заявления Международного агентства по атомной энергии, они не могут контролировать безопасность на Запорожской атомной электростанции.

"Полную безопасность может гарантировать только собственный персонал, который там работает. На сегодняшний день часть барьеров безопасности разрушена и ситуация, которая сложилась в марте прошлого года, сохраняется и будет сохраняться, пока там присутствуют россияне", — подчеркнул он в эфире Эспрессо.

Он добавил, что по состоянию на 29 сентября 5 блоков АЭС находились в режиме "холодной остановки", 1 блок — в состоянии "горячего".

Оккупированная Запорожская АЭС / Фото: Associated Press

Взрывы и стрельба на территории ЗАЭС

Согласно последнему отчету представителей МАГАТЭ, они почти ежедневно слышат взрывы и стрельбу из автоматов на территории Запорожской АЭС. Эксперты предупреждают, что подобные действия увеличивают риски для крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Несмотря на такие заявления, представители агентства по атомной энергии не видят там военной техники.

"В рамках обхода на прошлой неделе эксперты МАГАТЭ посетили машинный зал 6 блока, не заметив там военной техники. Во время обхода периметра площадки команда заметила, что некоторые наблюдавшиеся мины были удалены, а на внутренних ограждениях проводились некоторые работы", — говорится. на сайте организации.

Команда МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ ко всем шести турбинным залам, один за другим, чтобы подтвердить отсутствие каких-либо материалов и оборудования, которые могут противоречить пяти конкретным принципам защиты ЗАЭС. Пока этот запрос не одобрен, и команда может подтвердить статус только одного машинного зала за раз.

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Оккупанты вывели 4-й энергоблок из состояния "холодной остановки"

В среду, 4 октября, в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" проинформировали, что оккупанты на Запорожской атомной станции перевели четвертый энергоблок из состояния "холодной остановки" в состояние "горячего". В то же время энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное".

Специалисты предупреждают, что такие действия запрещены нормами эксплуатации, поскольку могут привести к аварии.

"Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирование ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", – подчеркнул президент "энергоатома" Петр Котин.

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Какая ситуация с уровнем воды в пруду-охладителе ЗАЭС

По данным "Энергоатома", по состоянию на 4 октября уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС – стабилен. Правда, фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 15,81 м.

"Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — 16,83 м. В "холодном" канале УТЭС уровень воды достигает отметки 10,66 м. В течение последнего времени уровень воды в обоих каналах почти не падает", — подчеркнули в компании.

В МАГАТЭ добавляют, что на прошлой неделе эксперты зафиксировали временное сокращение воды в трех ставках.

" В то время на этой площадке восстановили три спринклерные ставки, чтобы вернуть уровень воды к нормальному. Сегодня (29 сентября — ред.) команда провела очередной обход спринклерных прудов и подтвердила, что уровни воды во всех ставках были в пределах рабочих границ", – заверили эксперты.

Напомним, МАГАТЭ призывает Россию немедленно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины.

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