В шаге от захвата Киева: Буданов раскрыл уникальные детали, кто и как остановил оккупантов

Стало известно, кто и как остановил оккупантов в шаге от захвата Киева в 2022 году. Если бы ВСУ не приняли бой, то Путин смог бы реализовать свой блицкриг и захватить украинскую столицу в считанные дни. Речь идет о битве за аэропорт "Антонов" в Гостомеле. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью немецкому изданию Zeit подробно рассказал о том, кто тогда удержал "воздушные ворота" в Киев, спас миллионы людей, и какую роль в этом сыграла разведка.

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Украинская разведка знала, что рашисты улетят захватывать аэродром "Антонов" в Гостомеле. По словам Буданова, разоблачить планы российского Генштаба ГУРовцам помог определенный источник – надежный информатор. Битва за аэродром еще стала одним из первых реальных экзаменов на прочность с начала полномасштабного вторжения. По словам Буданова, чтобы удержать аэродром, который рашисты планировали превратить в собственный транспортный узел, к обороне Гостомеля присоединилась военная элита – спецназовцы ГУР МО.

Потрясающая история защитника Гостомеля

Сражение за аэропорт "Антонов" было тяжелым и кое-где неровным — на украинских бойцов с автоматами и несколькими ракетными комплексами "Игла" шли буквально полчища российских десантников — тех самых Псковских профессиональных убийц, которыми когда-то гордились русские. Почти все пали в Гостомеле.

"О ситуации на поле боя в Гостомеле начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов докладывал Президенту Владимиру Зеленскому. Руководитель украинской разведки получал данные от своих подразделений, задействованных в обороне аэродрома", - рассказал "Зевс", один из тех, кто защищал аэропорт в первые дни. войны.

"Понятно, что люди, которые видят десятки стреляющих в их сторону вертолетов, не совсем счастливы", ― сказал Кирилл Буданов.

Подразделения Сил безопасности и обороны Украины провели контратаку против российской группировки во второй половине 24 февраля. К концу ночи в бою удалось ликвидировать около 80 российских десантников.

Шикарная работа ВСУ

Дальше шикарно отработали такие как "Зевс". Чтобы предотвратить переброску врагом дополнительных сил на аэродром, было принято тяжелое решение — повредить взлетную полосу так, чтобы ни один самолет там не мог сесть. Сделать такое оперативно могла только артиллерия. Зевс и другие бойцы наводили ее.

За день аэродром был потерян, но враг одержал лишь Пиррову победу — аэродром не был пригоден для использования, так что план сорвался — без дополнительной техники, которую можно доставить только тяжелыми транспортными самолетами Ил-76, наступать на Киев было почти невозможно.

Впрочем, рашисты успели "похозяйничать" и там. 25 февраля 2022 года российские наземные силы, пришедшие с территории Беларуси, заняли территорию аэропорта. Во время воздушной атаки войск РФ 27 февраля 2022 года в ангаре аэропорта "Антонов" был уничтожен самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия". Россияне также успели украсть запчасти из украинской "Мечты".

Силы обороны Украины уволили аэропорт 2 апреля 2022 года в рамках Киевской операции, когда рашисты накивали пятками с награбленным в Беларусь и Россию. Уже на месте наши воины увидели и почувствовали на что способен так называемый "русский мир" — уничтожать "Мечты", курить украинские дома, воровать и уносить самое важное — жизнь.

В те дни еще раз показала себя и украинская армия. ВСУ словно расправили плечи и быстро, чуть ли не на марше гнали врага до границы. Затем Силы обороны повторили этот трюк и в Харьковской области, освободив не только сотни квадратных метров украинской земли, но и захватив десятки единиц техники рашистов, которую те в панике покидали в кустах под Купянском, Балаклеей и Изюмом.

Напомним, во время второй годовщины главнокомандующий ВСУ Сырский вспомнил битву за Киев, освобождение Херсона и попытку контрнаступления.

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