В Шестке мужчина с ружьем вынес из магазина драгоценностей на полмиллиона

За разбойное нападение мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
В Шостке на Сумщине полиция задержала мужчину, который в маске с ружьем вынес из магазина ювелирных украшений почти на полмиллиона гривен.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 5 ноября.
На видео, распространившихся в соцсетях, видно, как мужчина подъехал на мопеде, ворвался в магазин и, испугав персонал охотничьим ружьем, забрал драгоценности. За считанные секунды в его сумку попали 82 пары золотых сережек.
Злоумышленника разыскивали несколько дней. И нашли. В полиции говорят, что это 47-летний житель Шостки. Во время обыска у него обнаружили похищенные ювелирные изделия.
За разбойное нападение мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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