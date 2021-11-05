В Шестке мужчина с ружьем вынес из магазина драгоценностей на полмиллиона

В Шестке мужчина с ружьем вынес из магазина драгоценностей на полмиллиона

За разбойное нападение мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Шостке на Сумщине полиция задержала мужчину, который в маске с ружьем вынес из магазина ювелирных украшений почти на полмиллиона гривен.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 5 ноября.

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На видео, распространившихся в соцсетях, видно, как мужчина подъехал на мопеде, ворвался в магазин и, испугав персонал охотничьим ружьем, забрал драгоценности. За считанные секунды в его сумку попали 82 пары золотых сережек.

Злоумышленника разыскивали несколько дней. И нашли. В полиции говорят, что это 47-летний житель Шостки. Во время обыска у него обнаружили похищенные ювелирные изделия.

За разбойное нападение мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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