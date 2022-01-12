В школах появилось новое меню: почему не все довольны новациями и на что жалуются

В школах появилось новое меню: почему не все довольны новациями и на что жалуются

Из меню забрали не полезные продукты.

На этой неделе практически по всей стране заработала новая система школьного питания. Многие удовлетворены изменениями. В некоторых же школах дети есть просто отказываются. Например, Ирина из Бахмача написала, что в их лицее еду оставили такую же, но забрали оттуда соль и сахар.

Как изменилось питание в украинских школах от нового года и почему удовлетворены не все – в сюжете Сніданку з 1+1.

С первых дней нового семестра у украинских школьников новое меню. Оттуда убрали все вредное, вроде колбас и сосисок, а наоборот добавили больше полезных фруктов и овощей. Впрочем, ситуация достаточно не однозначная. Некоторые родители "Сніданку" писали о довольных детях, которые раньше не ели в столовой. Но есть школы, где ситуация кардинально противоположная: дети отказались есть, потому что еда стала не вкусной. Дело в том, что из привычных блюд убрали сахар и соль.

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Елена Лизвинская – эксперт по безопасности детей и сторонница второго лагеря родителей. С одной стороны, она рада, что в рационе ее детей не будет не слишком полезных колбас и сосисок. С другой – ее сын и дочь не готовы к некоторым изменениям. "Не добавлять сахар в какао. Кто из взрослых будет пить какао без сахара? Так же дети его не будут пить. Сейчас не добавляют соль. Кто будет есть вообще без соли", — жалуется она.

Один из создателей нового меню – шеф-повар и гастрореформатор Евгений Клопотенко. Говорит, изменить меню во всех школах сложно. "Есть те, кто не понимают и не читают: соль добавлять можно, сахар добавлять можно и хлеб использовать можно", — подчеркивает он.

На самом деле Министерство здравоохранения, которое прописывало нормы нового рациона, лишь уменьшило количество соли и сахара, а не запрещало их вообще. "Это значит, что еда будет такая же соленая. Просто не надо использовать ее слишком много. Я понимаю: кто-то расслышал, кто-то — не разобрался. Это тоже нормально. Директор школы сказал одно, департамент образования — другое, Госпродслужба — третье, Клопотенко — четвертое. Не понимаешь кому верить", — говорит повар.

Уже с марта 2022 года Евгений поедет в регионы, где будет буквально на пальцах показывать школьным поварам, которым должен быть новый рацион. В то же время, с этим меню уже ознакомились детские диетологи и поддерживают постепенное уменьшение соли и сахара. За соблюдением норм этого рациона будет следить Госпродслужба. Если получат жалобы, будут ехать в школы – проверять пищевые блоки, проверять меню.

Специалисты советуют: если есть претензии к рациону ребенка, просите его делать фото, фиксируйте все и посылайте жалобу в Госпотребслужба. На их сайте в разделе "Обращение граждан" есть все контакты и образец жалобы.