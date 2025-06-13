В школах Украины один из предметов будут изучать по-новому: видео

В школах изучают предмет "Защита Украины" / © ТСН

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Реформированный школьный предмет «Защита Украины" призван воспитывать патриотические чувства и практические навыки уже почти год работает в тестовом режиме и для всех желающих. А с сентября становится обязательным для учащихся 10 и 11 классов. Без разделения на парней и девушек, с настоящими инструкторами в сфере домедицинской помощи, стрельбы, обращении с дронами и моральной устойчивости.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

В Бориспольском лицее школьников защите Украины учат еще с осени. Заведение одно из первых согласилось реформировать урок «Защиты Отечества» на «Защиту Украины». Одно из отличий — не делить группы на парней и девушек, все занимаются вместе.

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В это время в соседнем помещении, звенит от стука в железо, а на полу множество белых шариков. Это тир.

Здесь школьникам демонстрируют различные виды оружия, как советского так и западного образцов. Учат разбирать их, чистить, и конечно стрелять. И кроме такой, скажем — механической стрельбы, есть и симуляторы. Где в ход идут не только автоматы но и противотанковые средства по типу «Энлавов» или «Джавелинов». А где их не хватает, вражескую технику, как нужно по легенде, можно достать дронами, все как и во взрослом мире. Обращение с беспилотниками является самым любимым предметом школьников.

«Обучаем технике безопасности, обращению с ФПВ. Дети сначала учатся на симуляторе, а потом даем этакие маленькие дрончики, они управляют ими. Кроме того рассказываем какие вообще бывают дроны: самолетного типа, коптерного, гибридного. Детям это дается гораздо легче, чем вот скажем было мне», — говорит учитель по военным технологиям Петр Шевченко.

Отдельным, четвертым предметом к подготовке, является патриотическое воспитание, его проводят украинские ветераны. До реформы все дисциплины нужно было вместить в один урок, один раз в неделю. Теперь же один раз в месяц но целый день, или же дважды в месяц по 4 часа, на выбор школы.

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«Восемь преподавателей у нас работает. И у нас эти учителя это не педагоги, а специалисты в той сфере которую преподают. У нас очень мало теории а больше практики. Это однозначно лучше чем в прошлом году, ни один человек не способен одинаково хорошо научить и стрелять и летать и наложить турникет», — говорит директор учебного заведения Оксана Пономарева.



К тому же, говорит директор, важно, что здесь не ходят строем, а учатся на современных тренажерах и оборудовании; не заучивают теорию, а рассматривают и анализируют реальные ситуации из жизни. И когда их лицей начинал «Защита Украины» со своих учеников, то теперь разросся до большого районного центра, который посещает уже полторы тысячи детей из 13 населенных пунктов.

Всего по Украине на сегодня открыто уже 965 таких центров, государство профинансировало их на 1 миллиард 740 миллиона гривен, из них более 60% уже удалось освоить и развитие сети продолжается. До 2027 планируют создать еще 500 таких центров. Что должны помочь детям не растеряться, и знать как действовать даже в самых непредсказуемых ситуациях.

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