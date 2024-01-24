В школах Украины вводят новую должность: что известно

Полицейские уже приступили к обучению для работы в школе.

В школах Украины, граничащих с линией фронта, а также Россией и Беларусью, вводят новую должность – офицеры образовательной безопасности. Полицейские уже приступили к учебе. Специалистов будут отбирать по конкурсу и результатам медосмотра. Кроме того, в каждом заведении установят металлоискатели и рамки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Сергей Гутниченко - правоохранитель с 13-летним стажем впервые заступает на дежурство не в участке. Отныне школа в пригороде столицы его новое место работы.



"Дети сейчас очень заинтересованы, что стоит полицейский. Приходят и задают много вопросов: почему вы здесь стоите и есть ли у вас с собой оружие", - говорит Сергей Гутниченко.

Офицер образовательной безопасности - новая должность в школах, граничащих с линией фронта, а также Россией и Беларусью. Часовой будет охранять заведение в течение дня. А еще будет задерживать нарушителей, проверять посторонних и вести профилактические беседы с детьми. На Киевщине этот проект реализовали уже в 9 школах, говорит Жанна Осипенко, заместитель председателя военной администрации.

Школа

"Какие мы выбирали заведения — прежде всего, это опорные и большие учебные заведения, которые имеют укрытия и учатся очно или смешано", — говорит Жанна Осипенко.

Директор школы Алексей Гайденко такие меры безопасности одобряет. Специалистов отбирают по конкурсу – они проходят тщательную проверку и медосмотр.

Школа

Через несколько лет трудоустроить офицеров безопасности планируют во всех украинских школах, где учатся более 100 учеников.

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Напомним, в Харькове в результате очередной российской атаки разрушена школа.

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