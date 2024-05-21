В школе на Виннитчине разразился скандал: ученик заявил, что директор отхлестал его розгой – подробности

В Винницкой области, в школе села Лукашевка, разразился скандал – 13-летний Андрей Крамаренко рассказал, что директор школы хлестал его розгой. Все произошло якобы из-за жалобы учительницы на плохое поведение ученика. Мать Андрея написала заявление в полицию.

Подробности в сюжете рассказал журналист ТСН Валерий Кузнецов.

Как рассказала учительница Любовь Бугатова – все началось с ее урока географии в 6-м классе. Андрей перешептывался и отвлекался на телефон. Именно поэтому убеждает – выгнала ученика из класса.

"Я ему – отложи телефон, он не реагирует на меня, а конец, еще именно конец было тому, чего я так отреагировала, он показал мне язык. И как вы думаете, кто меня после этого в этой школе будет слушать? Это не буллинг? Он подрывает мой авторитет как учителя", - рассказала учительница географии.

Как рассказал Андрей, после этого он вышел во двор школы, ждать, пока закончится урок.

"Я сидел возле того угла и там шел директор, он меня увидел и сказал иди сюда", - вспоминает парень.

Далее говорит, разговор был короткий, потому что о конфликте на уроке директор уже знал.

"Выломал розгу, там ударил меня два раза и сказал быстро на урок, я пошел. Когда уже в школу зашел — то слезы потекли", - рассказал подробности школьник.

Мать ученика Виктория Крамаренко показала фото ног Андрея после избиения розгой. Именно тогда женщина окончательно поверила в то, что говорили о воспитательных методах директора.

"Он (директор — ред.) заводит в кабинет, закрывает дверь и у него там такая есть рейка и воспитательный процесс, и давай этой рейкой по ногам, бьет по ногам".

Чтобы узнать, правда ли это, ТСН посетила школу. Директор Виталий Муравский был на работе, но на камеру общается неохотно.

"Спасибо, я от интервью отказываюсь", - говорил сначала руководитель школы.

Директор также избегал разговора с Андреем, который в этот день тоже пришел в школу.

Уже в своем кабинете, куда он пригласил съемочную группу, директор рассказал, что на ученика действительно ркгался. Но бить – не бил

"Я его нашел там в кустах, это было при свидетелях. Наругал. Как именно? Я не записываю разговор. Нет — не бил. Вы же с собой там полиграф не привезли", - так директор прокомментировал инцидент.

В сельсовете в защиту ученика не стали. Мол, семья – неблагополучная и состоит на учете.

"Семья злоупотребляет спиртным, насколько я знаю, ребенок часто пропускает уроки, ребенок неуправляемый", - рассказала староста села Лукашевка Лариса Винничук

На сторону школы встали и в отделе образования. Расследование началось, но директора в настоящее время от работы не отстранили.

"Директор работает 23 года в должности, никаких инцидентов не было, характеристики только положительные, справляется со своими обязанностями, на сегодняшний день я другого ответа не могу дать", - заявила начальница Липовецкого отдела образования Олеся Белозерова.

В полиции по заявлению мамы Андрея открыли производство по статье нанесения легких телесных повреждений.

"В настоящее время опрашиваются все очевидцы и возможные свидетели происшествия. Для мальчика выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы", - рассказала спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.

Папа Андрея, который сейчас на фронте, пытался дозвониться директору школы, чтобы защитить сына. Однако руководитель заведения трубку не взял.

Если вина директора школы будет доказана – ему грозит штраф или общественные работы.

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Напомним, Лубинец прокомментировал скандал в школе Киева, где учитель обзывал ученика "сепарской гнидой".

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