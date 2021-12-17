В школе начали вести уроки с демонстрацией мультиков от телеканала "ПЛЮСПЛЮС"

В школе начали вести уроки с демонстрацией мультиков от телеканала "ПЛЮСПЛЮС"

Первую серию второго сезона "Мохнатого блога" зрители увидят уже 18 декабря.

В одной из украинских школ приступили к урокам с мультиками производства телеканала ПЛЮСПЛЮС. Речь идет о втором сезоне мультсериала "Мохнатый блог", в нем рассказывают о жизни животных.

Об этом 17 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мультсериал, в частности, разработан при поддержке Государственного агентства по кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

В сериале герои снимают видеоблог и узнают новое о зверях.

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Учительница начальных классов, финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 Оксана Хомич уже создала четыре урока на основе серий "Мохнатого блога", планирует еще. Все это – в рамках предмета новой украинской школы "Я исследую мир". И приглашает коллег использовать ее разработки.

"Я разработала два конспекта уроков для вторых классов и два конспекта уроков для третьих классов. И вот фрагмент одного из уроков мы сегодня демонстрировали. Эти материалы будут размещены на сайте osvitoria.media. Подходы к обучению нужно менять", — отметила Оксана Хомич.

А вот зрители первую серию второго сезона "Мохнатого блога" увидят уже 18 декабря в 10:30 на канале ПЛЮСПЛЮС. В сезоне будет 12 серий.

Больше подробностей – в сюжете ТСН:

В украинской школе начали вести уроки с мультиками производства телеканала | "ПЛЮСПЛЮС"

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