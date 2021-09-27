В школе Полтавской области родители начали травить маму одного из учеников через собрание: что случилось

В школе Полтавской области родители начали травить маму одного из учеников через собрание: что случилось

Женщина не посетила собрание.

В школе в Полтавской области мама одного из учеников не смогла прийти на родительское собрание. Потом попросила учителя рассказать о том, что там обсуждали. Ответы женщина не получила, зато ее начали травить.

Почему так случилось, что делать в таких случаях — рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Героиня "Сніданку" Жанна живет в Полтавской области. Женщина воспитует сына. Три первых года Даниил проучился в одной школе, а в этом году начал учебный год в новой, которая ближе к дому. В новой школе состоялось родительское собрание. "Это было бы мое первое родительское собрание, но я физически не могла туда попасть. Я находилась в больнице", — говорит она.

Жанне было важно знать, что там обсуждали. Поэтому она попросила у учительницы рассказать, но ответа не получила. "После этого я написала, а что в том секретное?", — вспоминает женщина.

Именно после этой фразы ее начали травить родители: "Толку вам что-то писать ?! по жизни всем недовольна", "В обязанности учителя не входит сообщать ваше величество".

Затем Жанну вообще изъяли из группы класса. "Сніданок" решил выяснить у учительницы, почему так произошло: "В вайбери я обязательно это сделаю. Вы знаете, сейчас календаризация, заполнение журналов, нагрузка очень большая. Я просто не в состоянии все это...", — говорит она.

На вопрос: почему женщину изъяли из группы, учительница ответила так: "У нас в группе также есть детки. Мама начинает говорит такие вещи, ссорится с родителями. Дети это также видят".

Обязательно ли посещать родительские собрания и как действовать в случае конфликтной ситуации

Юрист говорит, что посещение родительского собрания не обязательное для родителей. Впрочем, расписывать в чате, что было на родительских собраниях, учительница тоже не должна. Такая информация конфиденциальная. "У нее есть ребенок, есть учитель — все. Эта связь ребенок-учитель-родители — это единственное, которое должно быть. Информация об обучении, поведение конфиденциальная и должна сообщаться родителям в индивидуальной беседе. Любая информация может передаваться сейчас электронной почте", — пояснил юрист ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко.

Если с учителем возникло недоразумение, то надо обращаться к директору. Делать это нужно в письменной форме. Если это не поможет, то следует обращаться в отдел управления образования.

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