В школе в Ровно обнаружили опасный вирус: 76 ученикам внезапно стало плохо

В одном из лицеев Ровно школьники начали массово жаловаться на недомогание. После этого учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Что известно?

В Ровно полиция открыла уголовное производство из-за массового отравления школьников. На данный момент известно, что плохо стало 76 ученикам местного лицея. Дети жаловались на тошноту, диарею, а иногда и на повышенную температуру. В учебном заведении срочно инициировали проверку и перевели школьников на дистанционное обучение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

В лицее, где произошло массовое отравление, более 800 учеников перевели на дистанционное обучение. А все потому, что школьники один за другим начали жаловаться на плохое самочувствие. Первые симптомы ученики почувствовали в пятницу.

"Классный руководитель 2-а класса сообщил о том, что ребенку из ее класса стало плохо, ребенка начало тошнить, мы отвели его к медсестре, сказала, что нужно вызвать родителей", — говорит инспектор службы образовательной безопасности Оксана Сабанюк.

А уже потом стало известно, что это далеко не единственный случай.

"В родительских группах начали обсуждать, распространялась информация, что дети чувствуют себя плохо", — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Перфенюк.

Симптомы у всех были похожи, рассказывает ТСН мать девятиклассницы.

"Легла отдохнуть, уснула, началась рвота. Мы вызвали скорую, температура уже начала подниматься, ребенок до двух суток просто лежал, не было сил даже в туалет ходить", — говорит Надежда, мать ученицы.

В целом почувствовали себя плохо 76 учеников этого лицея, говорят в центре профилактики болезней. Двоих пришлось госпитализировать, а у большинства — более легкая форма, говорят медики.

В лицее сразу сообщили в управление образования про ситуацию. А там срочно инициировали проверку учебного заведения.

Столовая в школе

"Я не исключаю и пищевое отравление, я не исключаю какой-то вирус инфекции, ротавирус", — говорит руководитель Ровенского управления образования Андрей Мазур.

Симптоматика указывает на острую кишечную инфекцию вирусного происхождения, говорят специалисты.

"Обычно такие инфекции передаются или через загрязненные пищевые продукты, через загрязненную воду. Также контактно-бытовым путем", — объясняет руководитель Ровенского центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов.

Впоследствии эпидемиологи сообщили — у школьников норовирусная инфекция. Высокозаразное заболевание, которое вызывает острые кишечные расстройства. Вирус передается через зараженную пищу, воду, а также через контакт с больным.

"Сейчас и родителям детей, которые болеют, очень важно не доедать, не допивать после них, у кого есть посудомоечная машина — пользоваться посудомоечной, или тщательно мыть посуду", — говорит руководитель Ровенского центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов.

При этом обнаружили инфекцию и у работников пищеблока, говорят в центре профилактики болезней. В полиции уже открыли уголовное производство.

Симптомы болезни длятся 2-3 дня, но носителями вируса инфицированные остаются до 2 недель. По меньшей мере до следующего понедельника ученики будут на дистанционке.

Напомним, в Ровно поймали на взятке врача-невропатолога.

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