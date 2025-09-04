Директор не пускала в школу как мальчиков, так и девочек, если они были в шортах или капри

В Киеве разгорелся скандал вокруг лицея №109. Директор учебного заведения отметилась тем, что не позволяла ученикам зайти в помещение из-за их внешнего вида. Женщина не пускала в школу как мальчиков, так и девочек, если они были в шортах или капри. Маленькие школьники, которых не пустили внутрь, просто плакали у ворот.

«Идите домой, переодевайтесь!»

Свою версию события ТСН.ua рассказал Михаил, отец одной из учениц лицея. По его словам, 2 сентября, около 8:10, он привез свою дочь, которая учится в пятом классе. Это был ее первый день с новым классом после начальной школы.

«Когда мы приехали, у школьной калитки уже стояло немало детей с родителями и детей без родителей. У калитки также была женщина-директор в джинсовой безрукавке и заворачивала всех детей, которые были в шортах. На территорию пропускала только девочек в юбках и парней в штанах. Свои действия она аргументировала тем, что в школу в шортах нельзя, “это не пляж”, и говорила детям: “идите домой, переодевайтесь” или “звоните родителям, что хотите то и делайте, а на территорию школы в шортах я вас не пущу», — рассказывает ТСН.ua Михаил.

Мужчина добавляет, что его дочь пришла в школу в штанах и директор пропустила ее, но он принципиально остался у калитки, чтобы помочь другим детям, потому что на их месте мог оказаться и его ребенок.

Дети плакали у школьной калитки

Последствия были особенно травматичны для самых маленьких учеников.

«Староклассники в шортах от таких слов директора разворачивались и даже с удовольствием уходили куда-то. А вот маленькие дети, особенно пришедшие в школу сами, стояли у калитки растерянными, а некоторые даже расплакались. Родители, которые привели детей в школу в шортах, были шокированы, потому что на улице +27, а кроме того, никто никогда нас не предупреждал о дресскоде ни в одном из школьных чатов, ни на одном родительском собрании», — рассказывает Михаил.

Ситуация изменилась после того, как одна из оказавшихся юристом мам вызвала полицию.

«Совместно мы упросили и морально дожали директора. И около 8:30 она согласилась пустить на территорию школы детей, которые в шортах оставались у ворот. Официально воздушная тревога в Киеве была объявлена в 9:20. Но тут вопрос, что могло случиться с теми детьми, которых она отправила домой и они ушли? Как мне рассказала дочь, один из ее одноклассников в этот день в школу не вернулся, потому что пришел без родителей. В школе есть укрытие и родители надеются, что их дети там, а тут директор через шорты берет и отправляет их домой. В Киеве после этого было очень громко, работала ПВО. И директор, я считаю, своими действиями, подвергла этих детей реальной опасности. Ни классные руководители, ни родители не были предупреждены, что их детей отправили из школы», – добавляет Михаил.

По мнению родителей, поведение директора было недопустимым, ведь вместо того, чтобы поощрять детей к учебе, она устроила им настоящее публичное унижение.

Что говорят в управлении образования?

В управлении образования и инновационного развития Печерского района говорят, что собирают все материалы по инциденту.

«Мы изучаем ситуацию. Сейчас планируем ознакомиться с записями с видеокамер, фиксирующими все происходящее по периметру лицея. Сотрудничаем с ювенальными полицейскими, а также должны пообщаться с родителями пострадавших детей. На сегодня (4 сентября) на 13.00 назначена встреча с родителями. По результатам этой работы будем делать выводы», — рассказывает ТСН.ua Татьяна Копыл-Филатова, начальник управления образования и инновационного развития Печерского района.

Она подчеркнула, что действия директора были недопустимы.

«Директор не имела права не допускать детей к урокам по внешнему виду. При анализе распространенных видеоматериалов мы видим в действиях Поляковой В.И. возможное несоблюдение требований Конституции Украины и образовательного законодательства», — заявила она.

По словам чиновницы, в уставе школы действительно прописано об «опрятном внешнем виде и деловом стиле», но об этих правилах родители должны быть предупреждены. А такого сообщения от директора лицея №109 в родительских чатах не было.

В управлении также добавили, что конфликт закончился в 8:30, что видно из прибывших на вызов камер полицейских.

«Родители утверждают, что дети были отстранены от учебы во время воздушной тревоги. Но это не совсем так, потому что тревога была объявлена в 9:20. Поэтому сомнительно, что дети были оставлены без надзора и с опасностью для жизни. В конце концов, все это требует детальной проверки», — заключает Татьяна Копыл-Филатова.

Что говорят в патрульной полиции?

В патрульной полиции Киева говорят, что 2 сентября, в 8:17 на спецлинию 112 поступило сообщение о конфликте между родителями и директором школы. По словам заявителей, директор не пускала детей в школу.

«Патрульные прибыли на место происшествия, выяснили все обстоятельства, конфликт прекратили. В дальнейшем участники происшествия изъявили желание написать заявления, которые патрульные передали в Печерское управление полиции. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств конфликта. Патрульные закончили вызов в 9:03, о чем доложили электронным рапортом», — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Там прибавляют, что во время конфликта в Киеве воздушная тревога официально не объявлялась.

Школьная форма давно упразднена

На события возле лицея на Печерске жестко отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

«Запрет ученику посещать занятия из-за отсутствия обязательной школьной формы или „не такой одежды для школы“ нарушает его право на образование и безопасность!», — заявила ТСН.ua Надежда Лещик.

Омбудсмен отмечает, что в Украине обязательная школьная форма упразднена с 2019 года указом президента Владимира Зеленского. Поэтому одежда для школы – это свободный выбор ребенка и его родителей. Единственными рекомендациями являются аккуратность, соответствие сезону и удобство.

Угроза жизни и здоровью ребенка

«Кроме того, отстранение от занятий может привести к угрозе жизни и здоровью ребенка, как и произошло в этой ситуации. Ведь детей не допустили к занятиям из-за одежды и отправили переодеваться домой, а затем в Киеве была объявлена длительная воздушная тревога. Вместо того чтобы находиться в школьном укрытии под наблюдением учителя, из-за действий директора дети могли пострадать. Хочу подчеркнуть, что ответственность за жизнь и здоровье ученика в это время несет тот человек, который совершил это незаконное действие», — отмечает Надежда Лещик.

Она также добавляет, что ни устав, ни положения о школьной форме не имеют высшей силы, чем закон.

«Никаким нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование, приведенное в уставах, является незаконным, а положение об обязательной школьной форме, имеющейся в некоторых школах, — незаконный документ, не имеющий юридической силы», — подчеркивает образовательный омбудсмен.

Что делать в случае принуждения к форме

«Если случаи принуждения носить школьную форму или определенную форму одежды происходят в вашей школе, призываю фиксировать эти случаи. Если ребенок подвергается травле за одежду — подавайте обращение в полицию по поводу буллинга, если ребенка не допускают в образовательный процесс и отправляют домой переодеваться, — подавайте заявление в полицию о нарушении права ребенка на образование, создании опасной ситуации для жизни и здоровья ребенка и буллинг», — говорит образовательный омбудсмен и советует обращаться к ней.