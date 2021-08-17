"В СИЗО условия лучше": в Сеть попали трешевые фото туалетов и комнат в студенческом общежитии НАУ

"В СИЗО условия лучше": в Сеть попали трешевые фото туалетов и комнат в студенческом общежитии НАУ

В общежитии говорят, что капитального ремонта у них не было с 1986 года.

В Сеть попали фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве.

На фото видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины разбиты, ремонта здесь не было очень давно.

Часть фото обнародовал Telegram-паблик "Киев без цензуры".

"В СИЗО условия пребывания лучше, чем в 11-ом общежитии НАУ. Только здесь студенты еще и платят за проживание", — говорится в заметке под фото.

В Google-отзывах на странице общежития №11 НАУ студенты также жалуются на тараканов, которых, несмотря на сообщения, там тоже много.

Будущие украинские специалисты и магистры, ученые публикуют фото обшарпанной кухни с отбитым подоконником и "советской" раковиной и плитой. Также на снимках можно увидеть комнаты, двери в которые залатаны, а столы — перекошены.

В санузлах — совсем нет пола, а на раковине стоит разбитое зеркало. В стенах — сквозные дыры, из них торчат ржавые трубы. В некоторых комнатах двери заколочены досками и прикреплены к стенам, из которых вываливается кирпич...

ТСН.ua обратился за комментарием к администрации 11-го общежития. Там подвердили, что в заведении действительно много лет не было ремонта и посоветовали при возможности селить детей где-то в другом месте.

"В нашем общежитии капитального ремонта не было с 1986 года. Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет. Не будут же родители трубы менять. Когда тот капитальный ремонт будет — неизвестно, нам ничего не говорят ", — рассказали нам в администрации.

Фото із соцмереж

В то же время добавили, что цена за проживание в них умеренная — 520 гривен в месяц. Это дешевле, чем в других общежитиях. Но надо сразу заплатить за пять месяцев — 2 600 гривен.

"Если вас устраивает — приезжайте, заселяйтесь в порядке живой очереди. Но предварительный осмотр делать нельзя. Это общежитие, а не музей, никто вас водить-показывать не будет. У нас просто нет на это времени. Если вас пугают такие условия и у вас есть такая возможность, то селите ребенка к родственникам или на квартиру ", — подытожили в общежитии.

Мы собрали некоторые отзывы студентов, чтобы лучше понять, как им живется в общежитии НАУ №11:

Не "Хилтон". Бывает хуже, бывает лучше. Общага...

Был только на первом этаже. Грустно. Не хочется жить в таких местах. Но, если надо, то может быть.

Рассадник тараканов, жадности и минусов.

Качество комнат ниже среднего, отношение к студентам "попробуй поселись на следующий год". Помню, несколько лет назад говорили первокурсникам, мол, или на квартиру селись, или поступай не в НАУ. Считаю, это очень ярко описывает всю ситуацию в общежитиях.

Любое здание из Silent Hill будет более подходящим для проживания, чем это.

Одна звезда только за веселые студенческие годы. Общежитие в ужасном состоянии, требуется капитальный ремонт и замена всего, что можно поменять. Условия отвратительные.

Притон! Тараканы! В таких условиях студенты не живут, они здесь выживают!

В то же время, недавно в столичном СИЗО похвастались новым ремонтом.

УНИАН

Там сделали капитальный ремонт и в мае 2021 представили 18 восстановленных камер.

УНИАН

Каждая камера оборудована по норвежскому образцу.

УНИАН

В ней есть душевая кабина, туалет, телевизор, микроволновая печь, чайник, а также одно- или двухместные кровати в зависимости от типа камеры.

ТСН о Платные камеры в СИЗО Ремонты в СИЗО! ⛓ Вот уже почти год, как в следственных изоляторах Украины открылись "Платные камеры". Средства от реализации этого проекту пошли на ремонт камер общего содержания. Только в Киеве было отремонтировано 11 таких помещений. Сколько камер еще в планах на обновление и насколько отличаются условия содержания в платных помещениях и бесплатных "К" и "После" ремонта — рассказали корреспонденты ТСН в своем сюжете ⤵️ Опубликовано Министерство юстиции Украины Вторник, 9 Марта 2021

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