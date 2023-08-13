В Словении обрушились мосты, тысячи людей покинули дома: как ГСЧС помогает преодолевать последствия наводнений (фото)

Украинские спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды в Словении.
В Словении в результате проливных дождей и наводнений погибли по меньшей мере шесть человек. По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, наводнения привели к материальному ущербу на сумму около 500 миллионов евро.
"Это худшее стихийное бедствие в (новейшей) истории Словении, оно задело две трети страны", – сказал он.
Накануне команда украинских чрезвычайников отправилась в Словению помочь в преодолении последствий сокрушительной стихии. Тысячи людей вынуждены были покинуть дома. Словенские власти нуждались в немедленной помощи.
В каких условиях приходится работать украинской команде и что натворила стихия в регионе – в сюжете рассказала корреспондентка Оксана Ткаченко.
Это лучшая из украинских команд спасателей – полсотни опытных чрезвычайников, преодолевавших последствия наводнений после подрыва россиянами Каховской дамбы. Теперь они вместе со спецтехникой отправились спасать Словению от водяной стихии.
Словенские власти были так поражены скоростью помощи. Премьер Роберт Голоб лично приехал приветствовать украинских спасателей.
"Украина прислала свое лучшее подразделение, которое полностью самодостаточно и имеет все необходимые модули. Поэтому я уверен, что он сможет помочь в самых тяжелых местах. Я хотел бы поблагодарить моего друга президента Зеленского, который самоотверженно предоставил подразделения гражданской защиты и транспортные средства, несмотря на войну, которая бурлит в его стране. Солидарность не знает границ, у Украины большое сердце", — сказал Роберт Голоб.
Спасатели ГСЧС уже развернули передвижной пункт управления и медпункт. Теперь обустраивают плотину для укрепления берегов. Работа очень сложная – приходится работать со стремительным течением.
"Это наводнение одно из самых плохих за всю историю Словении. Что натворил природный катаклизм — видно с высоты птичьего лета. Потоки воды в буквальном смысле — сносили дома вместе с фундаментом", — говорит пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.
"У нас был такой шторм, что я даже не могу описать, насколько это было плохо. Я такого еще не видел в своей жизни, хотя мне уже много лет. Пришлось поднимать свою 93-летнюю бабушку на этаж выше. Как только спустился закрывать окна, как воды набралось по шею", – рассказал местный житель Янез.
Помимо жертв стихия привела к обвалу семи главных и региональных мостов. Дома пришлось покинуть тысячам жителей, многих эвакуировали вертолетами и лодками. Страны Евросоюза также направили своих спасателей в регион, а на днях пострадавших лично посетила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен. Политик пообещала Любляне дополнительные 400 миллионов евро для преодоления последствий катаклизма.
Напомним, в Италии растет количество жертв от мощного наводнения, многие люди с ограниченными возможностями не могут покинуть свои дома и оказались в ловушке.
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