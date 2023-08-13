В Словении обрушились мосты, тысячи людей покинули дома: как ГСЧС помогает преодолевать последствия наводнений (фото)

В Словении в результате проливных дождей и наводнений погибли по меньшей мере шесть человек. По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, наводнения привели к материальному ущербу на сумму около 500 миллионов евро.

"Это худшее стихийное бедствие в (новейшей) истории Словении, оно задело две трети страны", – сказал он.

Накануне команда украинских чрезвычайников отправилась в Словению помочь в преодолении последствий сокрушительной стихии. Тысячи людей вынуждены были покинуть дома. Словенские власти нуждались в немедленной помощи.

В каких условиях приходится работать украинской команде и что натворила стихия в регионе – в сюжете рассказала корреспондентка Оксана Ткаченко.

Это лучшая из украинских команд спасателей – полсотни опытных чрезвычайников, преодолевавших последствия наводнений после подрыва россиянами Каховской дамбы. Теперь они вместе со спецтехникой отправились спасать Словению от водяной стихии.

Украинские спасатели в Словении.

Словенские власти были так поражены скоростью помощи. Премьер Роберт Голоб лично приехал приветствовать украинских спасателей.

"Украина прислала свое лучшее подразделение, которое полностью самодостаточно и имеет все необходимые модули. Поэтому я уверен, что он сможет помочь в самых тяжелых местах. Я хотел бы поблагодарить моего друга президента Зеленского, который самоотверженно предоставил подразделения гражданской защиты и транспортные средства, несмотря на войну, которая бурлит в его стране. Солидарность не знает границ, у Украины большое сердце", — сказал Роберт Голоб.

Спасатели ГСЧС уже развернули передвижной пункт управления и медпункт. Теперь обустраивают плотину для укрепления берегов. Работа очень сложная – приходится работать со стремительным течением.

Наводнения в Словении.

Повреждены дома в Словении.

"Это наводнение одно из самых плохих за всю историю Словении. Что натворил природный катаклизм — видно с высоты птичьего лета. Потоки воды в буквальном смысле — сносили дома вместе с фундаментом", — говорит пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

"У нас был такой шторм, что я даже не могу описать, насколько это было плохо. Я такого еще не видел в своей жизни, хотя мне уже много лет. Пришлось поднимать свою 93-летнюю бабушку на этаж выше. Как только спустился закрывать окна, как воды набралось по шею", – рассказал местный житель Янез.

Разрушение из-за наводнений в Словении.

Помимо жертв стихия привела к обвалу семи главных и региональных мостов. Дома пришлось покинуть тысячам жителей, многих эвакуировали вертолетами и лодками. Страны Евросоюза также направили своих спасателей в регион, а на днях пострадавших лично посетила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен. Политик пообещала Любляне дополнительные 400 миллионов евро для преодоления последствий катаклизма.

Напомним, в Италии растет количество жертв от мощного наводнения, многие люди с ограниченными возможностями не могут покинуть свои дома и оказались в ловушке.

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