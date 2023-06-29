В случае аварии на ЗАЭС прорабатываются пути эвакуации для 300 тысяч человек: в некоторых областях начались тренировки

Обучение, объясняют чиновники, проводят, чтобы устранить все возможные недостатки и уже знают, что нужно уладить.

В случае аварии на Запорожской АЭС эвакуируют около 300 тысяч человек – это касается жителей четырех областей – Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской. Но, отмечают чиновники, это самый плохой сценарий. Чтобы предотвратить панику и отточить механизм эвакуации, в Запорожье провели тренировки, говорится в ТСН.

Автобусы с эвакуированными в сопровождении полиции подъезжают в сборный пункт. Автомобили проверяют на уровень радиации, а затем обливают водой, а потом очередь за дозиметрами. “Очень страшно, не дай Бог. Впрочем, уверены, что такие учения только на пользу”, — убеждены люди.

Некоторых пассажиров вложили на носилки — как поступили бы с самыми тяжелыми пострадавшими. "Есть у нас конвейер для неходящих, есть две линии для ходячих, мужчин и женщин, где мы можем их помыть предоставить одежду и отправить к медикам", — рассказывает начальник отделения специальной и санитарной обработки ГСЧС Артем Будаков.

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Медицинские палатки развернули на пункте эвакуации и в одной из больниц, где готовы принять до 700 госпитализированных. "Мы первичны, так что все, кто к нам будет доставлен, или санитарным транспортом, или собственным, все самообращения, если требуют обработки — всем будет оказываться помощь", — говорит и.о. обязанности медицинского директора Олег Великий.

Чиновники подсчитали — для эвакуации людей из четырех регионов понадобится 20 поездов. Кроме того, жителей в случае опасности будут вывозить автобусами и автомобилями. "Около 22 600 личного транспорта и плюс люди, которые берут еще с собой людей, плюс пять железнодорожных поездов и пять электропоездов", — говорит председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Планируется три таких пункта, кроме того 23 сборных пункта, куда будут приезжают жители из загрязненной зоны", — добавляет и.о. руководителя ГУ ГСЧС в Запорожской области Владислав Гусинский.

Власти предупредили МАГАТЭ, что получить полную картинку происходящего на оккупированных территориях невозможно. Однако, отмечают чиновники, пока причин для паники нет. "Там из 6 блоков в холодном резерве и один блок в горячем резерве. Ситуация не может привести к глобальным последствиям, поскольку, так называемые, твелы не в активном состоянии”, — говорит первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко.

Впрочем, в случае наихудшего сценария – временно покинуть свои дома придется около 300 000 человек. Именно для такого количества работают пути эвакуации.

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